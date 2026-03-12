Külföld :: 2026. március 12. 11:39 ::

Sikertelenül zárult a legnagyobb román kohászati kombinátra kiírt árverés

Sikertelenül zárult a legnagyobb román kohászati kombinátra kiírt árverés - írja a Ziarul Financiar a csődmegelőzési biztosok közleménye alapján.

A Liberty Galati és a Liberty Tubular Products aktívumainak kikiáltási ára 690 millió euró (mintegy 268 milliárd forint) volt. A csődmegelőzési biztosok, az Euro Insol és a CITR közvetlenül megkerestek 13 potenciális befektetőt, és tájékoztatták az üzleti lehetőségről a világ 40 legnagyobb, a kohászati ágazatban aktív befektetési alapját.

A nemzetközi árverésre öt cég nevezett: a legnagyobb román útépítő vállalat, az UMB, az ukrán Metinvest, a török KMC, valamint az indiai JSW és a Jindal Group. A kikiáltási ár 7 százalékával megegyező értékű biztosítékot egyetlen résztvevő sem fizette be, így az árverés sikertelenül zárult.

"Nincs vásárló ezen a 700 millió euró körüli áron. (…) A hitelezőknek egy újabb árverést javaslunk alacsonyabb áron, amely azonban nem lehet kisebb a 400-450 millió eurós felszámolási értéknél" - nyilatkozta Remus Borza, az Euro Insol elnöke.

A Liberty Galati jelenlegi tulajdonosa az indiai-brit üzletember, Sanjeev Gupta cégcsoportja, a Liberty Group. A vállalat 2025 márciusa óta csődmegelőzési eljárás alatt áll. A termelést tavaly júniusban állította le a tulajdonos, arra hivatkozva, hogy az aktuális energiaárak mellett nem kifizetődő.

A Duna menti Galac (Galati) városában működő kohászati kombinát 1968-ban kezdett el termelni. A termelési csúcsot 1988-ban érte el, amikor 8,2 millió tonna acélt állított elő. A vállalatot 2001-ben privatizálták, az LNM Holdings vásárolta meg a román államtól.

A 90-es években a kohászati kombinátnak még 30 ezernél több alkalmazottja volt, tavaly azonban már csak mintegy 3300, akik jelenleg kényszerszabadságon vannak. A cég adósságállománya meghaladja a 660 millió eurót (mintegy 256 milliárd forint), a román adóhatóságnak (ANAF) 150 millió euróval (mintegy 58 milliárd forint), az állami tulajdonban levő Exim Banknak pedig 300 millió euróval (mintegy 116 milliárd forint) tartozik.

(MTI)