Véget ért a cseh állampolgárok evakuálása a Közel-Keletről

Csehország befejezte állampolgárai kimenekítését a Közel-Keletről - közölte a cseh külügyminisztérium csütörtökről péntekre virradóra, miután röviddel éjfél előtt a Smartwings légitársaság gépe fedélzetén 102 utassal leszállt a prágai nemzetközi repülőtéren.

"A külügyminisztérium válságvonala jelenleg már nem tart nyilván egyetlen olyan cseh állampolgárt sem, aki nehéz helyzetben lenne a régióban" - mutatott rá a cseh diplomácia az X-en megjelent közleményében. A közlemény szerint a csütörtöki, sorrendben a 12. járat volt az állam által szervezett utolsó evakuációs járat, amelyekkel összesen több mint 1500 személyt hoztak vissza két hét alatt Csehországba.

A külföldre utazó csehek száma a külügyminisztérium Drozd elnevezésű rendszerében, amelybe a külföldre utazók önkéntesen regisztrálhatnak, a konfliktus kirobbanása utáni napokban mintegy 7000 nevet tartalmazott, akiknek azonban csak egy része kért segítséget az idő előtti hazatéréshez.

A különjáratokat a Smartwings légitársaság és a hadsereg által üzemeltetett kormánygépek biztosították. A külügyminisztérium mindkét csapatnak nyilvánosan köszönetet mondott. A tárca nem zárta ki, hogy szükség esetén újraindíthatják az evakuációt. Jelenleg ugyanis még mindig mintegy kétezer cseh állampolgár van a régióban, akik azonban nem kívánnak idő előtt hazatérni.

A Smartwings azt közölte, hogy az utóbbi két hétben összesen mintegy ötezer embert hozott a Közel-Keletről Európába, közülük több mint 1500-at Szlovákiába.

A cseh kormány február végén, Izrael és az Egyesült Államok Irán elleni légi csapásai után kezdte meg állampolgárai kimenekítését a közel-keleti térségből.

(MTI)