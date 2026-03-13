Külföld, Tudomány és technika :: 2026. március 13. 14:59 ::

Korlátozná a szexuális tartalmak MI-alapú előállítását az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsa pénteken elfogadta tárgyalási álláspontját a mesterséges intelligenciára (MI) vonatkozó egyes szabályok egyszerűsítéséről szóló javaslatról. A tagállamok több módosítást is beépítettek a szövegbe, köztük egy új rendelkezést, amely megtiltaná "a nem beleegyezésen alapuló " szexuális vagy intim tartalmak, illetve gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló anyagok MI-alapú előállítását.

A javaslat célja az uniós digitális jogszabályi keret egyszerűsítése, valamint a mesterséges intelligenciára vonatkozó harmonizált szabályok végrehajtásának megkönnyítése.

Az Európai Bizottság javaslata szerint a magas kockázatú MI-rendszerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának időpontja legfeljebb 16 hónappal elhalasztható lenne, hogy azok csak akkor lépjenek hatályba, amikor a szükséges szabványok és eszközök rendelkezésre állnak. A javaslat emellett célzott módosításokat tartalmaz az MI-rendeletben, többek között a kis- és középvállalkozások számára biztosított egyes mentességek kiterjesztését a kisebb középvállalatokra, valamint bizonyos követelmények szűk körű csökkentését.

A tagállamok rögzítették a magas kockázatú MI-rendszerekre vonatkozó szabályok új alkalmazási határidejét is: az önálló rendszerek esetében 2027. december másodikától, a termékekbe beépített rendszerek esetében pedig 2028. augusztus másodikától kellene alkalmazni az előírásokat.

A tanácsi álláspont visszaállítja azt a kötelezettséget, hogy a szolgáltatók regisztrálják rendszereiket az EU magas kockázatú MI-rendszereket tartalmazó adatbázisában, még akkor is, ha úgy vélik, hogy rendszerük mentesül a magas kockázatú besorolás alól.

A szöveg továbbá 2027. december másodikáig halasztja az MI-szabályozási "sandboxok" - vagyis a kísérleti szabályozási környezetek - létrehozásának határidejét a tagállami hatóságok számára.

A Tanács pontosította az uniós MI-hivatal hatásköreit az általános célú MI-modelleken alapuló rendszerek felügyeletében, ugyanakkor bizonyos területeken - például a bűnüldözés, a határigazgatás, az igazságszolgáltatás és a pénzügyi intézmények esetében - a nemzeti hatóságok maradnának az illetékesek.

A javaslat egy új kötelezettséget is bevezetne: az Európai Bizottságnak útmutatást kellene kiadnia annak érdekében, hogy a magas kockázatú MI-rendszereket fejlesztő gazdasági szereplők könnyebben megfelelhessenek az uniós követelményeknek.

A tanács álláspontjának elfogadása után a soros ciprusi elnökség megkezdi a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel a végleges jogszabályról.

(MTI)