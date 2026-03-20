Külföld, LMBTQP+ :: 2026. március 20. 21:58 ::

A lengyel legfelsőbb közigazgatási bíróság két buzi külföldön kötött "házasságának" bejegyzésére kötelezte az anyakönyvi hivatalt

Két férfi külföldön kötött "házasságának" bejegyzésére kötelezte pénteken a lengyel legfelsőbb közigazgatási bíróság (NSA) a varsói anyakönyvi hivatalt - a döntést a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízió ismertette.

Az NSA azután hozta meg a döntést, hogy tavaly decemberben az Európai Bíróság úgy foglalt állást: az Európai Unió (EU) tagállamai kötelesek elismerni egy másik uniós tagországban azonos nemű személyek által kötött "házasság" érvényességét.

Decemberi állásfoglalását a luxembourgi székhelyű testület az NSA előzetes döntéshozatali kérelme alapján fogalmazta meg. Az NSA-hoz ugyanis korábban panasz futott be egy megyei szintű bírósági ítélet miatt, melyben törvényesnek találták, hogy a lengyel hatóságok megtagadták egy lengyel és egy lengyel-német állampolgárságú férfi németországi "házassági" anyakönyvi kivonatának bejegyzését a lengyel nyilvántartásba.

Leszek Kiermaszek, az NSA bírója pénteken érvénytelenítette az alsóbb fokú végzést. Az ítéletet azzal indokolta meg, hogy a lengyel alaptörvénynek a házasság védelméről szóló cikkelye nem jelent "feltétlen akadályt" az EU más tagállamában azonos neműek által kötött "házasság" lengyelországi bejegyzését illetően.

Az említett alkotmányos előírás szerint a férfi és a nő közötti kapcsolatként felfogott házasság, a család, az anyaság és a szülői szerep a lengyel állam védelme és gondoskodása alatt áll.

Az Európai Bíróság tavalyi döntését a lengyel ellenzék bírálta. Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek (EKR) európai pártcsalád elnöke, volt lengyel kormányfő úgy vélte: a luxembourgi testület állásfoglalása sérti a tagállami szuverenitást.

Donald Tusk lengyel kormányfő decemberben aláhúzta: az ügyben az EU "nem kényszeríthet akármit" Lengyelországra, a kormány viszont a saját, az azonos neműek kapcsolatát rendező előírásokon dolgozik.

Jelenleg a lengyel parlamentben vitatják "a legközelebbi hozzátartozó jogállásáról" szóló, a kormány által előterjesztett tervezetet. Ennek előírásai az informális élettársi kapcsolatban élő heteroszexuális és azonos nemű párokra vonatkoznak, és lehetővé tennék ezen kapcsolatok hivatalos szabályozását bizonyos területeken.

A fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) frakcióvezetője, Mariusz Blaszczak péntek délutáni sajtókonferencián bejelentette: a PiS alkotmánybírósági panaszt nyújt be az alaptörvény azon értelmezése miatt, amelyre az NSA a végzését alapozta.

A sajtóértekezleten szintén felszólaló Marcin Warchol, a PiS képviselője, volt igazságügyi miniszter és főügyész úgy vélte: a döntés alkotmánysértő, és idegen a lengyel jogi kultúrától. "A lengyelek soha nem egyeztek bele abba, hogy a melegházasságok egyenlők legyenek azzal a házasággal, amelyről az alkotmány szól" - jelentette ki Warchol.

Przemyslaw Czarnek, a PiS kormányfőjelöltje kijelentette: "nem lehet bejegyezni valamit, ami nem létezik, a házasság a nő és a férfi kapcsolata". A politikus jogtalanságnak és a jogállamiság megsértésének nevezte az NSA döntését.

(MTI nyomán)