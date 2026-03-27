Külföld :: 2026. március 27. 19:33 ::

Legalább húszan meghaltak a dél-tanzániai földcsuszamlásokban

Az elmúlt napokban legalább 20 ember meghalt a dél-tanzániai Mbeja régióban a heves esőzések kiváltotta földcsuszamlásokban - közölték a helyi hatóságok pénteken.

Az esőzés és az erős szél okozta földcsuszamlások szerdán házakat is leromboltak a régióban - közölte Dzsaffar Haniu, Rungwe körzet vezetője.

"A halálos áldozatok száma elérte a húszat. Az egyik áldozat egy másfél éves gyermek" - mondta újságíróknak.

Hozzátette, hogy a meteorológusok további esőzéseket jósolnak a következő napokra, és felszólította a földcsuszamlás-veszélyes területeken élőket, hogy hagyják el a körzetet.

A szomszédos Kenyában, ahol évente előfordulnak szezonális áradások, már legalább 88 ember halt meg a elmúlt hetekben. Az áradások 21 megyét érintettek és két folyó kilépett a medréből, mióta a heves esőzések a hónap elején elkezdődtek. A hadsereget is bevetették a sürgősségi mentés segítésére.

Dél-Etiópiában március elején legalább 80 ember halt meg földcsuszamlásokban.

Az elmúlt hónapban az IGAD regionális éghajlat-előrejelzési és alkalmazási központ közölte, hogy a március-májusi esős évszakban 45 százalék a valószínűsége annak, hogy átlag feletti csapadék hulljon a térség legtöbb országában, Ugandától Dzsibutiig.

(MTI)