Külföld, Háború :: 2026. március 28. 09:01 ::

Jemeni rakétákra panaszkodnak a zsidók

Jemen rakétát lőtt ki Izrael déli részére a zsidó állam hadseregének szombati közlése szerint, amelyet nem sokkal azt követően adtak ki, hogy az Irán-barát jemeni húszik bejelentették, "készek cselekedni", ha folytatódnak az Irán elleni támadások.

A ballisztikus rakétát a tájékoztatás szerint a levegőben sikerült megsemmisíteni, áldozatok nincsenek.

Megszólaltak a légvédelmi szirénák az ország északi részén lévő Szafed és más városok környékén is, ahol a libanoni Hezbollah által kilőtt rakétákra figyelmeztettek, valamint a középső részén, amelyet Irán vont támadás alá.

Mindeközben az iráni állami média szombatra virradóra azt közölte, öten meghaltak az északnyugat-iráni Zandzsán egyik lakónegyedét érő támadásban.

(MTI)