Lengyelország a folytatódó migrációs nyomásra hivatkozva további hat hónappal meghosszabbítja az ideiglenes ellenőrzéseket a német és a litván határon - jelentette be szombaton a lengyel belügyminisztérium.
A minisztérium közlése szerint a döntés célja az illegális migráció elleni fellépés és az ország biztonságának megőrzése.
Lengyelország több más európai uniós tagállam példáját követve 2025 júliusában vezetett be ideiglenes határellenőrzést a német és litván határon az illegális bevándorlás visszaszorítása érdekében.
Az intézkedést legutóbb tavaly októberben hosszabbították meg arra hivatkozva, hogy ellenőrzés alatt kell tartani a balti országokból Lengyelországon át haladó, Nyugat-Európába irányuló migrációs útvonalat.
