Külföld :: 2026. március 28. 18:55 ::

Lengyelország meghosszabbítja az ellenőrzést a német és a litván határon

Lengyelország a folytatódó migrációs nyomásra hivatkozva további hat hónappal meghosszabbítja az ideiglenes ellenőrzéseket a német és a litván határon - jelentette be szombaton a lengyel belügyminisztérium.

A minisztérium közlése szerint a döntés célja az illegális migráció elleni fellépés és az ország biztonságának megőrzése.

Lengyelország több más európai uniós tagállam példáját követve 2025 júliusában vezetett be ideiglenes határellenőrzést a német és litván határon az illegális bevándorlás visszaszorítása érdekében.

Az intézkedést legutóbb tavaly októberben hosszabbították meg arra hivatkozva, hogy ellenőrzés alatt kell tartani a balti országokból Lengyelországon át haladó, Nyugat-Európába irányuló migrációs útvonalat.

(MTI)