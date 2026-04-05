Külföld :: 2026. április 5. 21:30 ::

Súlyos árvíz pusztít Dagesztánban

Súlyos árvíz pusztított vasárnap, a héten másodszor, Dagesztánban, Mahacskalában, a dél-kaukázusi oroszországi köztársaság székvárosában és további kilenc településen rendkívüli állapotot hirdettek ki.

Mahacskalában az áramellátás megszakadása miatt leállították a szennyvíztisztító telepek működését. Derbent közelében átszakadt a gedzsuki víztározó gátja, víz alá került a Kavkaz szövetségi autópálya egy szakasza. A pályát mindkét irányban le is zárták amiatt, hogy Mamedkada község közelében összeomlott egy híd.

Haszavjurt, Dagesztanszkije Ognyi és más települések utcáit elborította az ár. Kriki községben egy fölcsuszamlás miatt összeomlott ház romjai alatt egy nő holttestére bukkantak. A köztársaságban több száz embert evakuáltak.

(MTI)