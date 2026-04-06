2026. április 6. 13:40

Mintegy százan haltak meg Afganisztánban az utóbbi tíz nap során bekövetkezett természeti katasztrófákban

Mintegy 100-an meghaltak és több mint 150-en megsérültek Afganisztánban a március 26-a és április 5-e között bekövetkezett természeti katasztrófákban, egyebek között erős földrengésben és heves esőzésekben - jelentette be hétfőn az ország katasztrófavédelme, hozzátéve, hogy több mint 8500 család kényszerült otthona elhagyására.

A hivatal emellett kiemelte azt is, hogy a katasztrófák nyomán több ezer hektárnyi termőföld semmisült meg országszerte, illetve összesen 954 lakóház teljesen rombadőlt, további, csaknem 4000 pedig megrongálódott.

Az áldozatok közül a hivatal adatai szerint 12-en az ország északkeleti részét pénteken sújtó, 5,8-as erősségű földrengésben vesztették életüket, 87 ember halálát pedig a heves esőzések, illetve a nyomukban járó áradások és földcsuszamlások okozták.

Nemzetközi szervezetek, például az ENSZ és a Világbank régóta figyelmeztetnek arra, hogy Afganisztán a rossz gazdasági helyzete miatt fokozottan ki van téve a természeti katasztrófák miatt kialakuló humanitárius válságnak. Az országban évtizedek óta dúló fegyveres konfliktus miatt pedig súlyos károk keletkeztek az infrastruktúrában és az ellátórendszerekben is.

