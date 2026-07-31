Anyaország :: 2026. július 31. 13:14 ::

A tagdíjbeszedési rendszer visszaállítását kérik a szakszervezetek

A munkavállalói érdekképviseletek a tagdíjbeszedési rendszer visszaállítását kérik, ennek elérése érdekében levélben fordultak Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi és Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterhez - közölték a levelet aláíró szakszervezetek közös közleményben pénteken az MTI-vel.

A miniszterektől a tagdíjbeszedési rendszer visszaállítását kérte tucatnyi, a közszférában működő szakszervezet nevében a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF), a Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ), a Liga Szakszervezet, valamint a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Ehhez a Ruff Bálint által a parlament elé benyújtott, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal összefüggésben kértek segítséget a kormány két tagjától.

A minisztereknek írt levél szerint a szakszervezetek örömmel fogadták, hogy a törvényjavaslat elfogadása esetén a törvény hatálya alatt foglalkoztatott alkalmazottaknál a hivatkozott tagdíjlevonási és tagdíjutalási korlátozás hamarosan megszűnhet.

Egyúttal kezdeményezték, hogy a pedagógus-életpályát szabályozó törvény módosításával egyidejűleg töröljék a szakszervezeti tagdíjlevonással kapcsolatos korlátozó rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról, a közszolgálati tisztviselőkről, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról, a kormányzati igazgatásról, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvényből is.

Felidézték, hogy az előző kormány 2024. január elsejével megtiltotta az állami cégek számára, hogy a korábbi, több évtizedes gyakorlat ellenére bérszámfejtéskor levonják a szakszervezeti tagdíjat az érintett munkavállalóktól és azt továbbutalják az adott munkahelyen vagy az ágazatban működő érdekvédelmi szervezetnek.

Az érintett szervezetek többször is tiltakoztak a méltatlan állapot ellen, ám a korábbi kormánytól hiába kérték a rendszer visszaállítását, "süket fülekre találtak".

A mostani levél aláírói ezúttal az új kormány illetékeseitől kérik: oldja fel a közszférára kiszabott méltatlan megszorítást - olvasható a szakszervezetek közleményében.