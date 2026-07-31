Külföld :: 2026. július 31. 12:59 ::

Egy Sultanov nevű "britet" tartóztattak le Iránnak kémkedés gyanújával Cipruson

Letartóztattak Cipruson egy brit-azerbajdzsáni állampolgárt, aki a gyanú szerint Irán javára kémkedett a sziget egyik légibázisán - közölték pénteken a brit hatóságok.

A bejelentés szerint a kettős állampolgárságú Rashad Sultanov a brit királyi légierő Akrotíri légitámaszpontjával kapcsolatos információkat osztott meg az iráni Forradalmi Gárdával.

"Az eset azt mutatja, hogy képesek vagyunk hatékonyan alkalmazni külföldön a nemzetbiztonsági jogszabályt, amikor brit támaszpontok ellen folytatnak barátságtalan tevékenységet" - szögezte le közleményben Helen Flanagan, a terrorizmusellenes brit rendőri hálózat londoni parancsnokságának (CTPL) vezetője.

A Londonban élő - brit sajtóforrások szerint taxisofőrként dolgozó - Sultanovot július 17-én vették őrizetbe, az ügyében indított kiadatási eljárás folyamatban van.

A férfi azt követően került a ciprusi hatóságok látókörébe, hogy a tavaly májusi és június incidensek nyomán a CTPL vizsgálatot indított a bázison.

A ciprusi hatóságok tavaly júniusban jelentették be, hogy kémkedés és terrorizmus gyanújával őrizetbe vettek egy férfit a brit támaszpontnál "gyanús viselkedés miatt". A ciprusi sajtó már akkor jelezte, hogy a gyanúsított azerbajdzsáni állampolgárságú.

Akrotíri a brit légierő legnagyobb térségi támaszpontja, és a Cipruson működő többi brit katonai létesítménnyel együtt szuverén brit területnek számít.

(MTI)