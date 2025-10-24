Gazdaság :: 2025. október 24. 07:32 ::

Kissé enyhült a borúlátó fogyasztói hangulat az euróövezetben

Az euróövezetben némileg enyhült a borúlátó fogyasztói hangulat októberben az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának (DG ECFIN) előzetes adatokon alapuló jelentése szerint.

Az euróövezeti fogyasztói hangulatindex nyolchavi csúcsra, mínusz 14,2 pontra erősödött októberben a szeptemberi mínusz 14,9 pontról. Az elemzők romló adatra, mínusz 15 pontra számítottak.

Az erősebb érték az alacsonyabb hitelfelvételi költségeket és az elmúlt hónapokban mérséklődő inflációt tükrözi. Az európai fiskális politikákkal kapcsolatos bizonytalanság és a kereskedelmi vámok lehetséges hatása azonban beárnyékolja a kilátásokat - közölték.

A mutató 2022 szeptemberében érte el történelmi mélypontját mínusz 28,6 ponton.

Ugyancsak nem végleges adatok szerint az EU-ban a fogyasztói hangulatindex 0,8 százalékponttal, mínusz 13,5 pontra erősödött szeptemberben.

A végleges adatokat október 30-án teszik közzé.

(MTI)