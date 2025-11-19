Gazdaság :: 2025. november 19. 19:51 ::

Szeptember után októberben is 4 százalék volt az infláció Ausztriában

Ausztriában a fogyasztói árak éves növekedési üteme az előző havival megegyezően 4,0 százalék volt októberben - derült ki az osztrák statisztikai hivatal (Bundesanstalt Statistik Österreich - STAT) szerdán közzétett adataiból.

A végleges adatok szerint 2025 októberében az osztrák infláció az előzetes becslésnek megfelelően az előző havival azonos, 4,0 százalék volt. Az infláció fő hajtóereje továbbra is az energiaárak, valamint az éttermi szolgáltatások árának emelkedése volt - nyilatkozta Manuela Lenk, az osztrák statisztikai hivatal vezérigazgatója.

Az osztrák statisztikai hivatal közleménye szerint októberben az infláció legfőbb hajtóereje a lakhatás és közműdíjak előző havi 6,0 százaléknál gyorsabb ütemű, 6,6 százalékos drágulása volt. A vendéglátóiparban az áremelkedés 6,0 százalékos éves üteme továbbra is jócskán meghaladta az összesített inflációt, egy hónappal korábban 6,3 százalékos emelkedést jegyeztek fel. Az infláció harmadik legnagyobb hajtóereje az élelmiszerek és alkoholmentes italok gyorsuló ütemű, 4,0 százalékos drágulása volt az előző havi 3,9 százalékos áremelkedést követően.

Havi bázison 0,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Ausztriában októberben, miután szeptemberben 0,2 százalékos havi csökkenést jegyeztek fel.

Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált harmonizált fogyasztói árindex (HICP) éves növekedési üteme az előző havi 3,9 százalékról 4,0 százalékra gyorsult októberben, havi szinten pedig 0,5 százalékos emelkedést regisztráltak az előző havi stagnálást követően.

(MTI)