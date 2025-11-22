Gazdaság :: 2025. november 22. 07:21 ::

Felminősítette az adósságtengerben úszó Olaszországot a Moody's

Felminősítette Olaszországot a Moody's Ratings, elsősorban az olasz gazdaság politikai környezetének stabilitásával indokolva a lépést.

A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy az eddigi "Baa3"-ról egy fokozattal "Baa2"-re javította Olaszország hosszú távú kibocsátói osztályzatát és az előresorolt, nem fedezett olasz adósságkötelezettségek besorolását.

Az új minősítések kilátását a cég az eddigi pozitívról stabilra módosította.

A felminősítéshez fűzött indoklásában a Moody's kiemelte a folyamatos politikai és szakpolitikai stabilitást, amely az elemzés szerint javítja a gazdasági és költségvetési reformok hatékonyságát.

A hitelminősítő közölte, hogy ebben a környezetben a magas olasz államadóság-teher fokozatos csökkenését várja 2027-től.

A cég várakozása szerint a hazai össztermékhez (GDP) mért olasz államadósság-ráta az idén 136,5 százalék lesz, de 2030-ig a 130 százalékot alig valamivel meghaladó szintre csökken.

Ebben a Moody's szerint szerepe lesz az egyre bővülő elsődleges államháztartási többleteknek is.

A hitelminősítő megjegyzi ugyanakkor, hogy az államadósság ezzel együtt is magas marad, és az olasz közfinanszírozás adósságtűrő képessége fokozatosan gyengül, mivel az elmúlt évek megemelkedett kamatszintjei magasabb refinanszírozási költségek formájában érintik majd az adósságállomány mind nagyobb hányadát.

(MTI)