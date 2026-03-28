2026. március 28. 12:57

A Raiffeisen Bank felvásárolta a Garanti BBVA Romaniát

A Raiffeisen Bank megvásárolta a spanyol BBVA romániai érdekeltségeit - írja a profit.ro az osztrák pénzintézet közleménye alapján.

A tranzakció értéke 591 millió euró (mintegy 230 milliárd forint). A Garanti Bank Romania mellett a felvásárlásnak tárgyát képezi a Garanti BBVA Leasing és a Garanti BBVA Fleet Management is.

A tervek szerint a tranzakció 2026 negyedik negyedévében zárul majd le.

"Ez a tranzakció fontos stratégiai lépés Közép- és Kelet-Európa egyik legvonzóbb banki piacán" - nyilatkozta Johann Strobl, a Reiffeisen Bank vezérigazgatója.

A legfrissebb adatok szerint a Garanti Bank Romania aktívumainak az értéke 16,7 milliárd lej (mintegy 1275 milliárd forint), a piaci részesedése pedig 1,89 százalék, amivel a 11. helyen áll a piacon. A felvásárlás előtt a Raiffeisen Bank a hatodik legnagyobb, 9,31 százalékos részesedéssel rendelkezett a román piacon. Az akvizíció eredményeként a Raiffeisen az aktívumok alapján negyedik legnagyobb pénzintézet lesz Romániában, a hazai tulajdonban levő Transilvania Bank, a francia BRD és az olasz Unicredit mögött.

A korábbi tulajdonos, a főleg Spanyolországban és Dél-Amerikában aktív Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) tavaly jelentette be, hogy megválik romániai érdekeltségeitől. A február 13-i határidőig a Raiffeisen mellett az ING és az Intesa SanPaolo tett ajánlatot.

(MTI)