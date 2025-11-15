Sport :: 2025. november 15. 00:07 ::

A horvátok is ott lesznek a világbajnokságon

Horvátország 3-1-re nyert hazai pályán a Feröer-szigetek ellen az európai világbajnoki selejtezősorozat péntek esti játéknapján, ezzel pedig egy fordulóval a vége előtt biztosította részvételét a jövő évi világbajnokságra.

A legutóbbi vb-n bronzérmet szerző horvátok veretlenek az L csoportban, hét mérkőzés után csak Csehország ellen veszítettek pontokat (0-0). A horvát siker nem csupán a csapat első helyét jelentette, hanem azt is, hogy a csoportban Csehország végez a második helyen és készülhet a tavaszi pótselejtezőkre.

A német válogatott 2-0-ra nyert Luxemburgban és vezeti az A csoportot, azonban csak jobb gólarányának köszönhetően, mivel Szlovákia is győzött pénteken, 1-0-ra a vendég észak-írek ellen. Így az utolsó fordulóban sorra kerülő német-szlovák meccsen dől el, melyik csapat jut egyenesen a vb-re és melyik kényszerül pótselejtezőre. A németek Nick Woltemade duplájával szerezték meg a három pontot, míg a szlovákok két érvénytelenített találat után a 91. percben szerzett góllal gyűrték le Észak-Írországot.

Miként szeptemberben Rotterdamban, úgy most Varsóban sem bírt egymással a lengyel és a holland válogatott, de az újabb 1-1-es döntetlen utóbbi együttesnek kedvez, mivel megőrizte hárompontos előnyét Robert Lewandowskiékkal szemben, ráadásul tizenhárommal jobb gólkülönbsége, így szinte már vb-kijutónak tekinthető.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő jövő évi világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

(MTI)