Sport, Háború :: 2026. március 15. 20:02 ::

Elmarad a közel-keleti háború miatt a Finalissima

A közel-keleti háborús helyzet miatt nem rendezik meg a Finalissimát, azaz a spanyol és az argentin labdarúgó-válogatott összecsapását.

Az Európa- és a Dél-amerikai-bajnok mérkőzését eredetileg a 2022-es világbajnokság döntőjének helyszínén, Katarban játszották volna március 27-én. Utóbb több más helyszín és is szóba jött, köztük Madrid is, ám ezt a lehetőséget az argentin szövetség elvetette, és a felek végül nem tudtak megállapodni.

Az európai és a dél-amerikai kontinentális győztes hagyományos mérkőzésének sorsa azok után vált kérdésessé, hogy a katari szövetség bizonytalan időre felfüggesztette a labdarúgó-események lebonyolítását, miután Irán - az amerikai és az izraeli légierő iráni célpontok ellen végrehajtott támadásaira válaszul - számos térségbeli ország, illetve környékbeli amerikai támaszpont ellen intézett rakétatámadásokat.

(MTI)