Shakir százéves matrónákra gerjed, de maradhat Svédországban

A Södertörni Kerületi Bíróság négy év börtönbüntetésre ítélte Svédországban azt az iraki származású otthoni ápolót, aki megerőszakolt egy százéves idős nőt. A férfit nem toloncolták ki az országból, tehát a rövid börtönbüntetés letelte után ismét szabadon sétálgathat Stckholm utcáin – számolt be a svéd Samnytt, melyet a Mandiner szemlézett.



Shakir Mahmoud Shakir - úgy tűnik, nem csak a magyarországi rendőrség rendelt a cigányfehérítő szoftverből (kép: Carl Johan Erikson)

A bíróság hitelesnek találta az áldozat vallomását, és az ügyészség bizonyítékai is alátámasztották 38 éves Shakir Mahmoud Shakir bűnösségét. Az iraki férfit egy 94 éves nővel szembeni súlyos nemi erőszak elkövetésével is megvádolták, de ebben az ügyben elegendő bizonyíték hiányában felmentették.

Bár az ügyészség a büntetés mellett a férfi kitoloncolását is kérte az országból, a bíróság ezt elítélte, arra hivatkozva, hogy bár nem svéd állampolgár, de fiatal kora óta ott él, beszéli a nyelvet, és

van egy kiskorú gyereke Svédországban.

A lap beszámolója szerint az iraki férfinak korábban több rendőrségi ügye is volt, többek között hamisítás, magát hivatalos személynek való kiadás, kábítószerrel kapcsolatos vétségek és ittas vezetés miatt.