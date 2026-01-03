Migránsbűnözés, Videók :: 2026. január 3. 23:17 ::

"Senki sem fog megmenteni titeket" - hatalomátvétellel is fenyegette a német rendőröket egy letartóztatott betolakodó

Egy letartóztatott migráns gúnyolódott a német rendőrségen, majd teljes hatalomátvétellel fenyegetett – írja a Mandiner az X-en látható videó alapján.

A migráns így fogalmazott: „senki sem menthet meg titeket”.

A betolakodó nyíltan figyelmeztette Németországot, a NATO-t és az Egyesült Államokat, azt állítva, hogy egyetlen hadsereg sem lesz képes majd megállítani azt, ami jön.