Egy letartóztatott migráns gúnyolódott a német rendőrségen, majd teljes hatalomátvétellel fenyegetett – írja a Mandiner az X-en látható videó alapján.
A migráns így fogalmazott: „senki sem menthet meg titeket”.
A betolakodó nyíltan figyelmeztette Németországot, a NATO-t és az Egyesült Államokat, azt állítva, hogy egyetlen hadsereg sem lesz képes majd megállítani azt, ami jön.
A man being arrested by German police mocks them to their faces and brags that his people will violently take over.
While in custody, he threatens Germany,… pic.twitter.com/XzOQwBwshs