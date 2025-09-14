Extra, Tudomány és technika :: 2025. szeptember 14. 07:31 ::

Pascal egyik számológépe is kalapács alá kerül

Árverésre kerül a Blaise Pascal francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus (1623-1662) által 1642-ben felfedezett első mechanikus számológép (pascaline) kilenc létező példányának egyike.

A november 19-én Párizsban megvásárolható pascaline leütési árát két és három millió euró (393 millió és 786 millió forint) közé teszik.

"Ez volt az első kísérlet, hogy gép munkájával helyettesítsék az emberi szellemet, hogy gépesítsék a mentális számolást. Ez a ritka tudományos eszköz a Léon Parcé könyvtár eladása keretében kerül bemutatásra" - jelentette be közleményben a Chistie’s londoni aukciósház.

Léon Parcé Blaise Pascal műveinek szenvedélyes gyűjtője volt. Parcé tulajdonába került a Gondolatok első példánya is. Az aukció sztárja kétségkívül a számológép lesz. Pascal tizenöt kötete Descartes, Newton és Montaigne műveivel együtt kerül eladásra - írta az ArtDependence című magazin.

A francia tudós 1642-ben, 19 éves korában tervezte meg a számológépet, eredetileg a normandiai adóügyekben ítélkező bíróságban dolgozó apjának, Étienne Pascalnak kívánt vele segítséget nyújtani, akinek a feladata a tartomány adóbevételeinek az átszervezése volt.

A Pascal által létrehozott húsz példányból mindössze kilenc maradt fenn világszerte, több, későbbi példány a párizsi Musée des Arts et Métiers-ben látható, valamint a közép-franciaországi Clermond-Ferrandban lévő Henri-Lecoq múzeumban, egy példányt Drezdában őriznek, egy pedig Bonnban, az IBM-gyűjteményében található.

A Christie’s szerint az árverésre kerülő példány "az egyetlennek tekinthető, amely még magánkézben van".

Az árverés előtt a pascaline-t szeptember 10 és 23. között, illetve november 13-tól 19-ig Párizsban, illetve október 11. és 15. között New Yorkban, majd október 23. és 29. között Hongkongban állítják ki.

A három pascaline-típus közül az egyik decimális (összeadásra, kivonásra, szorzásra és osztásra alkalmas), a másik könyvelő (pénzszámláló), a harmadik pedig távolságok kiszámításra, illetve földmérésre alkalmas.

Az árverésre kerülő példány az egyetlen ismert a létezők közül, amelyet földmérésre használtak és még ma is működőképes - közölte a Christie’s.

(MTI)