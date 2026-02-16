Extra :: 2026. február 16. 20:51 ::

Agyvérzést kapott a cigányok "koronás királya"

Vasárnap este, 54 éves korában elhunyt Róbert Botos "roma király" – erősítette meg Otto Brixi, az elhunyt ismerőse és volt parlamenti képviselő.



Fotó: TASR

A "romaügyi" kormánybiztos hivatala közösségi oldalán részvétét és mély sajnálatát fejezte ki. Tájékoztatásuk szerint Botos a Kelet-szlovákiai Szív- és Érsebészeti Intézetben (VÚSCH) hunyt el. Pénteken agyvérzést kapott.

Róbert Botost 2014. április 12-én Kassán "koronázták meg" I. Róbert néven "roma királlyá". Küldetésének elsősorban a cigány közösségek egyesítését, a hagyományos értékek visszaállítását, valamint a közösséget segítő szervezetekkel való együttműködést tekintette.

A "koronázási ünnepséget" a kassai Művészetek Házában tartották számos hazai és külföldi vendég részvételével. Az alkalomra külön aranykoronát készítettek.