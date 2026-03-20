Trump Pearl Harbor emlegetésével késztette sóhajtozásra a japán kormányfőt

Az amerikai elnök egy japán újságíró Iránnal kapcsolatos kérdésére válaszolva Pearl Harborral viccelődött azon a sajtótájékoztatón, amelyet Japán első női miniszterelnökével – a többek által metálrajongó Vasladyként jellemzett –, Takaicsi Szanaével tartott a Fehér Házban – írja a Guardian nyomán a 24.



Az eseményen részt vevő egyik japán újságíró arról kérdezte Trumpot, hogy miért nem értesítették előre a szövetségeseket az Iránnal kapcsolatos katonai lépésekről. Az amerikai elnök a válaszában a meglepetés szerepét hangsúlyozta, majd feltette azt a kérdést, hogy ki tudna többet a meglepetésekről, mint Japán? – utalva arra, amikor a második világháború kellős közepén, 1941 decemberében a japán hadiflotta lecsapott az Amerikai Egyesült Államok Hawaiin található haditengerészeti bázisára Pearl Harborban. A támadást követően az USA nem sokkal később be is lépett a háborúba.

Trump szavaira először nevetés tört ki az Ovális Irodában, azonban az elnök egy újabb kérdéssel rögtön fagyossá tette a hangulatot, amikor úgy folytatta, hogy „ti miért nem szóltatok nekünk Pearl Harborról?”





President Trump: "We wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Why didn't you tell me about Pearl Harbor?" Q: "Why didn't you tell U.S. allies…about the war before attacking Iran?"President Trump: "We wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Why didn't you tell me about Pearl Harbor?" pic.twitter.com/esV9iyvMiV March 19, 2026

A találkozón az amerikai elnök arra próbálta ösztönözni Japánt, hogy nagyobb szerepet vállaljon a térség biztonságában, különösen a tengeri útvonalak védelmében. Trump Pearl Harborra tett utalása azonban sokak szerint diplomáciailag érzéketlen volt, különösen egy japán vezető jelenlétében. Bár a japán miniszterelnök nem reagált élesen, a helyzet láthatóan kellemetlenné vált.





Undoubtedly the worst American diplomatic gaffe in post-war US-Japan history. Japanese PM Sanae Takaichi's reaction as Trump says "Who knows better about surprise than Japan? Why didn't you tell me about Pearl Habour?"Undoubtedly the worst American diplomatic gaffe in post-war US-Japan history. pic.twitter.com/pd4flZhmnE March 19, 2026

A megszólalásaival már az első elnöki ciklusában is rendszeresen diplomáciai botrányokat okozó Trumpot egyesek azzal vették a védelmükbe, hogy a Pearl Harborra tett utalásával csupán a katonai stratégia egyik alapelvét, a meglepetés jelentőségét emelte ki.