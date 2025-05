Koronavírus :: 2025. május 20. 12:31 ::

"A családomban több haláleset történt" - ezért is dacol Fico a WHO-val az oltások miatt

Robert Fico miniszterelnök megerősítette, hogy Szlovákia nem írja alá az Egészségügyi Világszervezet készülő pandémia-egyezményét. A kormányfő szerint a tervezet túl nagy hatalmat adna a WHO-nak, és kötelezővé tehetné a jövőbeni oltásokat, ami sértené az állam szuverenitását, írja az Infostart.

Robert Fico a közmédiában elmondta, hogy a családjában több, vakcinázással összefüggésbe hozható haláleset is történt.

Úgy fogalmazott, hogy már a járvány kezdetén kételyei voltak a gyorsan engedélyezett készítményekkel kapcsolatban, és azóta sem győzték meg az ellenkezőjéről.

Emlékeztetett, hogy a pandémia kezelésének kivizsgálásával megbízott kormánybiztos, Peter Kotlár olyan értékeléssel állt elő, amely szerint a Szlovákiában használt vakcinák olyan anyagokat tartalmaztak, melyeknek semmi keresnivalójuk sem volt a védőoltásokban, és amelyeket a gyártó nem sorolt fel a vakcinák ismertetőjében. A jelentés alapján a kormány leállította az érintett gyártóktól rendelt újabb szállítmányok átvételét. Ez azért volt döntő lépés, mert a 2023-ban kötött, még érvényes uniós keretszerződés alapján Szlovákiának továbbra is át kellene vennie több millió dózis vakcinát, és ki kellene fizetnie azok árát. A gyanús tételeket jelenleg a Szlovák Tudományos Akadémia két intézete elemzi.

Robert Fico azonban arra figyelmeztetett: az akadémiai laboroknak nincs akkreditációjuk gyógyszer-minőségbiztosítási vizsgálatokra. Ha az akadémia mégis igazolja a túlzott DNS-tartalmat vagy a rejtett összetevőket, a kormány kártérítési pert indíthat az érintett gyártók ellen.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Szlovákia nem támogatja az Egészségügyi Világszervezet járványügyi egyezményét a szervezet genfi közgyűlésén. A kormány elektronikus úton hozott döntést. Robert Fico szerint Szlovákia azt is kezdeményezni fogja, hogy az egyezményről ne konszenzussal, hanem szavazással döntsenek. Hozzátette: ha bárki megkérdőjelezné a döntés érvényességét, kész rendes kormányülést is összehívni, hogy megerősítsék az álláspontot.

A miniszterelnök élesen bírálta az egyezmény tervezetét, amely szerinte aránytalanul beavatkozna az állami döntéshozatalba. Úgy látja, hogy a dokumentum csorbítaná a nemzeti szuverenitást, mivel előírná, hogyan kell eljárni egy jövőbeni járvány esetén. Kijelentette, hogy szerinte a WHO-t gyógyszeripari cégek irányítják, amelyek ezt a megállapodást előkészítették. Nem ért egyet a megállapodásban szereplő kötelező védőoltásokról szóló javaslattal sem. „Az országoknak szuverénnek kell lenniük abban, hogy eldöntsék, hogyan cselekednek világjárvány esetén” – vélekedett a miniszterelnök.

A WHO szerinte válságban van, amit az is bizonyít, hogy az Egyesült Államok kilépett a szervezetből.

Robert Fico koalíciós partnere, a Hlas párt és annak egészségügyi minisztere ezzel ellentétes állásponton van. Kamil Sasko egészségügyi tárcavezető nem fogja támogatni azt a javaslatot, hogy Szlovákia utasítsa el a WHO a jövőbeli járványok kezeléséről szóló egyezményét. A miniszter rámutatott, hogy a megállapodás nem korlátozza egyik ország szuverenitását és senki szabadságát sem abban, hogy eldöntse, miként cselekedjen világjárvány esetén.