Fico: egy világjárvány esetén az Egészségügyi Világszervezet a világ urává válna

A legnagyobb szlovák kormánypárt, a Robert Fico miniszterelnök vezette Irány (Smer) elutasítja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi járványügyi megállapodását annak jelenlegi formájában, és amennyiben az változtatások nélkül kerül szavazásra a Genfben zajló Világegészségügyi Konferencián (WHA78), Szlovákia nem fogja támogatni - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség hétfőn.

A szlovák kormánypárt a téma kapcsán kiadott állásfoglalásában leszögezi: határozottan elutasítják a járványügyi megállapodást, mivel állításuk szerint annak jelenlegi formája figyelmen kívül hagyja Szlovákia fenntartásait, aláássa az ország szuverenitását, káoszt, illetve átláthatatlan és nem demokratikus mechanizmusok bevezetését lehetővé tevő körülményeket teremt. Az Irány szerint a megállapodásnak az emberi jogok védelmét célzó világos megállapodásokat is tartalmaznia kellene, elsősorban szavatolnia kellene az egyéneknek a tájékoztatásra és beleegyezésre vonatkozó szabadságát az új oltóanyagok és gyógyszerek használata esetében.

A szlovák kormánynak a WHO járványügyi megállapodásával kapcsolatos álláspontját Robert Fico miniszterelnök a hétvégén már egy vitaműsorban is ismertette, ahol rámutatott: a kérdés kezeléséről megszületett a kormánydöntés, és az felhatalmazást ad a szlovák küldöttségnek Genfben a megállapodás elutasítására, amennyiben a dokumentumba ott sem kerülnek be a szlovák fél javaslatai. Hozzátette: a szlovák küldöttség arra is javaslatot tesz majd, hogy a megállapodást ne általános egyetértéssel hagyják jóvá, hanem tartsanak szavazást róla.

"Egy egész sor konkrét - a szuverenitást és az emberi jogokat érintő - javaslatunk volt, de mindet elutasították" - idézte a szlovák hírügynökség Robert Fico szavait, aki rámutatott: a megállapodás jelenlegi formájában óriási ellenőrzési lehetőséget ad a gyógyszeripari cégeknek és nemzetközi intézményeknek.

"Egy világjárvány esetén az Egészségügyi Világszervezet a világ urává válna" - összegezte a szlovák kormányfő a megállapodással kapcsolatos fenntartásaikat.

Fico hétfő délutáni nyilatkozatát a szlovák kormányhivatal az MTI-hez is eljuttatta. Ebben a szlovák kormányfő azt írta: pár perce telefonált neki a WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, aki a szlovák álláspont megváltoztatására, illetve arra kérte, hogy Szlovákia ne igényeljen szavazást a megállapodásról. A miniszterelnök leszögezte: a kérés kapcsán rámutatott, hogy a szlovák küldöttséget köti a vonatkozó kormánydöntés. Megjegyezte: meglepőnek tartja, hogy egy ilyen kérdésben arra irányuló szándék érhető tetten, hogy megkerüljék a demokrácia alapintézményének számító szavazást.

A WHO idén 78. alkalommal megrendezett Világegészségügyi Konferenciája hétfőn kezdődött Genfben, és május 27-ig tart.

(MTI)

