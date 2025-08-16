Külföld, Háború :: 2025. augusztus 16. 19:31 ::

New York Times: Putyin a Donbaszt kéri a békéért, cserébe ígéretet adna, hogy többé nem fogja támadni sem Ukrajnát sem Európát

Donald Trump arról tájékoztatta az európai vezetőket a Vlagyimir Putyinnal lezajlott egyeztetés után, hogy támogatja azt a tervet, miszerint Ukrajna nem megszállt területeket is adjon át az oroszoknak a béke fejében – írja két magas rangú európai forrásra hivatkozva a New York Times. A terv szerint a Donbasz régió teljes egészében visszakerülne Oroszországhoz, még azok a részei is, amelyek jelenleg ukrán kézen vannak. Így Donyeck és Luhanszk is orosz kézre kerülne. A Financial Times ugyanakkor úgy tudja, Putyin kész a területekért cserébe Herszon és Zaporizzsja régiókban befagyasztani a frontvonalat.



Alaszka után megindultak a szivárogtatások

Ezen túl – a New York Times értesülései szerint – az orosz elnök tűzszünetet javasolt Ukrajna valamennyi frontvonalára, és írásos ígéretet arra, hogy nem támadja meg újra sem Ukrajnát, sem más európai országot. A lap forrásai azért megjegyezték: ezeket az írásos ígéreteket gyakran nem tartja be sem Putyin, sem Trump.

Trump és Putyin pénteken tárgyalt az alaszkai Anchorage-ben. A találkozó után az amerikai elnök a Truth Social-ön azt írta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott tárgyalása és az azt követő telefonhívásai is jól sikerültek. A Volodimir Zelenszkijjel és a NATO-főtitkárral való egyeztetése után is úgy látja, az Oroszország és Ukrajna közötti szörnyű háborút egyből békemegállapodással kellene lezárni, nem csupán egy tűzszünettel, amit gyakran nem tartanak be a felek.

Putyin már a találkozót követő nyilatkozatában arról beszélt, hogy a háború lezárása érdekében annak okait kell megszüntetni, az FT szerint ez a NATO keleti terjeszkedését jelenti. A New York Times szerint az európai vezetőkkel folytatott telefonbeszélgetésen nem esett szó az oroszokkal szembeni szankciókról, arról viszont igen, hogy Putyin hajlandó elfogadni az ukránokat védő erős biztonsági garanciákat a nyugati hatalmak részéről, ahhoz viszont ragaszkodik, hogy ez ne a NATO keretében történjen. Az orosz elnök a források szerint azt is elvárja, hogy az orosz nyelv hivatalos legyen Ukrajnában, és az orosz ortodox egyházak védelmet kapjanak.

Elemzők a terület átadásáról szóló tervet épp úgy Putyin győzelmének tudják be, mint azt, hogy Trump elvetette az azonnali tűzszünetre vonatkozó követelését.

Az ukrán elnök kedden azt mondta a Donbasz feladásáról, hogy szó sem lehet róla, mert ha elhagyják a területet, az erődítményeket, a dombokat, az általuk ellenőrzött magaslatokat, akkor egyértelműen hídfőállást nyitnak egy orosz offenzívához. Zelenszkij publikusan azóta sem változtatta meg a véleményét, szombaton ugyanakkor azt írta, semmilyen tervről nem születhet döntés Ukrajna részvétele nélkül.

A New York Timesnak név nélkül nyilatkozó forrás szerint ez a terv lesz a témája Zelenszkij és Trump hétfői találkozójának, ahová európai vezetők is meghívást kaptak. A területcseréről szóló döntésre e szerint Kijevnek is rá kellene bólintania.

Zelenszkij szombaton azt mondta, hogy valódi, tartós békét kell elérni, nem csak egy újabb szünetet kiharcolni az orosz inváziók között. Ezen túl minden ukrán hadifogoly elengedését és az elhurcolt gyerekek elengedését várja el, a nemzetközi közösségtől pedig azt, hogy ne engedjenek az oroszokra kifejtett nyomáson. Ennek része az is, hogy fokozni kell a szankciókat, amíg az oroszok nem hajlandók a háromoldalú tárgyalásra vagy megpróbálják megkerülni az intézkedéseket.

(HVG nyomán)