Olaszországba menekítettek egy súlyosan alultáplált nőt a Gázai övezetből, de meghalt a kórházban

Meghalt Olaszországban a kórházban egy gázai nő, akit súlyos alultápláltsága miatt evakuáltak – írja a BBC nyomán a Telex.





A 20 éves nőt szerda éjszaka édesanyjával együtt szállították át repülővel Pisába az olasz kormány által létrehozott program keretében. Az Izrael és Gáza közötti háború kezdete óta több mint 180 gyereket és felnőttet vittek így Olaszországba.

A kórház tájékoztatás szerint a nő szíve leállt, érkezése után kevesebb mint 48 órával meghalt.

Az ENSZ már korábban figyelmeztetett arra, hogy Gázában súlyos éhínség alakulhat ki. A gázai egészségügyi minisztérium szerint szombaton legalább 36 ember halt meg az izraeli támadásokban. Azt is közölték, hogy további 11 ember halt meg alultápláltság miatt, így több mint 250-en haltak meg éhezés következtében.

Az izraeli kormány persze tagadja, hogy Gázában alultápláltság lenne. Azt hazudják, hogy csapataik terroristákat támadnak, soha nem civileket, és hogy a Hamász felelős a humanitárius válságért.

Július végén az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP) arról írt, hogy az emberek harmada napokig nem jut élelemhez Gázában. Információik szerint csaknem 100 ezer nő és gyerek az alultápláltság olyan szintjén van, hogy sürgős kórházi ellátásra lenne szüksége.