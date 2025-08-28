Háború, Külföld :: 2025. augusztus 28. 22:23 ::

Merz: Oroszország megmutatta valódi arcát

"Oroszország ismét megmutatta valódi arcát múlt éjszaka. A lehető leghatározottabb módon elítéljük a civil lakosság elleni súlyos csapásokat" - reagált Friedrich Merz német kancellár az X-en a csütörtökre virradóra Kijevet ért orosz légitámadásra, amelyben az európai uniós képviselet épülete is károkat szenvedett.

"Az a tény, hogy az EU képviselete is célponttá vált, az orosz rezsim gátlástalanságának bizonyítéka" - tette hozzá bejegyzésében a német kormányfő, aki csütörtökön helikopteren a Warnemünde partjai előtt hajózó Bayern fregattra érkezett, hogy megtekintsen légelhárítási, illetve tengeralattjáró-elhárítási gyakorlatokat.

Oroszország valós fenyegetést jelent - jelentette ki a hajón a kancellár.

Merz hangsúlyozta, hogy a német hadseregre (Bundeswehr) fontos feladat hárul a Balti-tengeren és az Atlanti-óceán északi medencéjében. Hangsúlyozta egyben, hogy az ukrajnai háború kezdete óta jelentősen felértékelődött Németország és szövetségesei védelme.

"Naponta látjuk az orosz hadsereg akcióit. Védelmi készültségünket és képességeinket tesztelik. Ezért a következő hónapokban és években mindent megteszünk, hogy védjük a szövetség (a NATO) szabadságát, békéjét és területi épségét" - hangoztatta Merz Jan Christian Kaack altengernagynak, a német haditengerészet főparancsnokának jelenlétében beszélve.

(MTI)