Háború :: 2025. augusztus 30. 18:44 ::

Geraszimov: az orosz haderő a front teljes hosszában folytatja az offenzívát

Az orosz csapatok szünet nélkül folytatják offenzívájukat az ukrajnai frontvonal teljes hosszában - közölte szombaton Valerij Geraszimov, az orosz hadsereg vezérkari főnöke az Interfax orosz hírügynökség jelentése szerint.

Geraszimov, akinek képviselők kérdéseire adott válaszait az orosz védelmi tárca idézte a honlapján, kijelentette, hogy Oroszország jelenleg az ukrajnai Luhanszk megye 99,7, Donyeck megye 79, Zaporizzsja megye 74 és Herszon megye 76 százalékát ellenőrzi. A részlegesen elfoglalt négy megyét Oroszország 2022 szeptemberében sajátjának nyilvánította.

Március óta Oroszország több mint 3500 négyzetkilométernyi ukrajnai területet foglalt el és 149 falut vont az ellenőrzése alá - tette hozzá a vezérkari főnök a tavaszi-nyári harci események eredményeit ismertetve.

A vezérkari főnök kijelentette: jelenleg a stratégiai kezdeményezés teljesen az orosz csapatoknál van.

Geraszimov szerint az orosz hadsereg sikeres műveleteinek alapja a precíziós fegyverek, rakéták, lőszerek, fegyverzet és haditechnika időben történő szállítása - írta a RIA-Novosztyi orosz állami hírügynökség a védelmi tárcát idézve.

Az ukrán erők nagy veszteségeket szenvednek, kénytelenek a leginkább harcképes egységeket egyik válságos irányból a másikba vezényelni a "lyukak befoltozása" érdekében - fogalmazott Valerij Geraszimov.

Oroszország augusztusban átfogóbb támadást indított a délkelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében is, Geraszimov szerint hét falu van itt jelenleg orosz ellenőrzés alatt.

Közölte azt is, hogy "sikeres műveleteket hajtanak végre Szumi és Harkiv megyében, ahol a cél egy biztonsági övezet létrehozása az orosz határ közelében".

A dél-oroszországi Kurszki területtel határos észak-ukrajnai Szumi megyében 210 négyzetkilométert és 13 település foglalt el az orosz hadsereg.

Harkiv megyében a vezérkari főnök szerint az orosz erők "gyakorlatilag teljes blokád alá vették Kupjanszk városát és felszabadították a területe mintegy felét".

Geraszimov kitért a Sziverszk-Kramatorszk frontszakaszon történt előretörésre is, ahol az orosz csapatok a Konsztantinyivka-Alekszandro-Kalinovo vonalon és Pokrovszk településeknél támadják az ukrán erőket.

A vezérkari főnök közölte: Oroszország 76 célzott csapást hajtott végre ukrajnai hadiipari létesítmények ellen a tavasszal és a nyáron, azokra az üzemekre összpontosítva, amelyekben hosszú hatótávolságú rakétákat és drónokat gyártanak. Külön kiemelte, hogy az orosz hadsereg a Szövetségi Biztonsági Szolgálattal (FSZB) együttműködve nagyszabású támadást intézett a Szapszan harcászati rakétarendszer gyártásában részt vevő üzemek ellen júliusban és augusztusban.

Geraszimov közölte, hogy augusztus 28-án az orosz hadsereg támadást intézett rakéta- és repülőgépgyártó üzemek, valamint három repülőtér ellen Kijevben, szombaton támadást mért hasonló létesítményekre Dnyipropetrovszk és Zaporizzsja megyében, valamint Ukrajna-szerte tíz katonai repülőtér ellen.

(MTI)