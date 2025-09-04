Háború :: 2025. szeptember 4. 17:34 ::

Megyei kormányzó: a Dán Menekültügyi Tanács két aknamentesítője életét vesztette egy orosz rakétacsapásban

A Dán Menekültügyi Tanács két aknamentesítője életét vesztette csütörtökön egy orosz rakétacsapásban az észak-ukrajnai Csernyihiv városának térségében - közölte Vjacseszlav Csausz helyi kormányzó.

"Az oroszok szándékosan vették célba a humanitárius aknamentesítő misszió munkatársait" - írta Telegram-üzenetében a Csernyihivi megye kormányzója, hozzátéve, hogy két ember meghalt. Közlése szerint három másik ember megsebesült.

A donyecki régió hatóságai két civilnek nem harci helyzetben bekövetkezett haláláról adtak hírt. A két férfi egy mezőn talált és hazavitt orosz drón felrobbanása következtében veszítette életét Koszacsa Lopan kistelepülésen, amikor megpróbálták a szerkezetet szétszerelni. Két másik ember sérüléseket szenvedett a repeszek következtében.

Vadim Filaskin, Donyeck megye kormányzója szerint az oroszok három bombát dobtak Illinivka településre, ahol öt elhagyott épület semmisült meg, másik három bombát pedig egy kórházra dobtak Kosztyantinivka térségében. Áldozatokról a kormányzó nem tett említést.

(MTI)