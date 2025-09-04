Háború :: 2025. szeptember 4. 18:10 ::

Macron: 26 ország lenne hajlandó békefenntartókat küldeni Ukrajnába

A jelenlegi helyzet szerint huszonhat ország lenne hajlandó békefenntartókat küldeni Ukrajnába egy tűzszüneti, illetve békemegállapodás biztosítására - közölte csütörtökön Emmanuel Macron francia elnök, miután a kijevi vezetést támogató, úgynevezett tettrekészek koalíciójához tartozó országok vezető képviselőivel tárgyalt Párizsban.

Macron közlése szerint ezek az országok csapatokat küldenének Ukrajnába; szárazföldi, légi vagy tengeri jelenlétükkel segítenének garantálni a fegyvernyugvást. Hozzátette, további országok is fontolgatják, hogy részt vesznek.

"Ez a haderő nem törekszik háborút indítani Oroszország ellen, hanem a béke biztosítását és egyértelmű stratégiai jelzés küldését szolgálja" - hangoztatta Macron. "Egy fegyverszünet keretében alkalmazzák majd, nem a frontvonalon, hanem a jelenleg meghatározásra kerülő területeken, de célja megakadályozni minden újabb, illetve nagyobb agressziót, egyértelműen bevonva a 26 államot Ukrajna tartós biztonságába" - húzta alá.

(MTI)