Ezek tényleg tönkre akarják tenni Európát: az uniós biztos szerint békeidőben sem szabad visszatérni az orosz energiahordozókhoz

Az Európai Uniónak az ukrajnai háború lezárása után sem szabad visszatérnie az orosz energiahordozókhoz - jelentette ki pénteken Koppenhágában az energiaügyekért felelős uniós biztos.



Jorgensen és a pimasz haditörpe (fotó: Fb)

Dan Jorgensen az EU energiaügyi minisztereinek informális találkozójára érkezésekor a sajtónak elmondta: az Egyesült Államok támogatja az EU-t abban, hogy leállítsa az oroszenergia-importot.

"Még ha béke is lesz, azt gondolom, akkor sem szabad importálnunk (Oroszországból), és kitartok az álláspontom mellett" - fogalmazott Jorgensen, hozzátéve, hogy várhatóan a jövő héten Chris Wright amerikai energiaügyi megbízottal is találkozik Brüsszelben.

A biztos újságíróknak elmondta, már hónapokkal ezelőtt javaslatot tett az Oroszországból érkező földgázimport betiltására, ezt a javaslatot pedig jelenleg az Európai Parlament tárgyalja. Mint mondta, nagyon fontos, hogy a tagállamok az ügyben egyetértésre jussanak annak érdekében, hogy az EU "világos üzenetet tudjon közvetíteni Moszkva felé". Mint mondta, bízik abban, hogy sikerül a kérdésben közös álláspontot kialakítani, de hozzátette: tisztában van vele, hogy egyes országoknak fenntartásaik vannak.

"Nem tűrjük tovább, hogy Oroszország fegyverként használja az energiát; ha energiafüggetlenné akarunk válni, ha csökkenteni akarjuk az energiaárakat és küzdeni akarunk az éghajlatváltozás ellen, a legfontosabb, hogy összekapcsoljuk energiahálózatainkat" - szögezte le.

(MTI)