Háború :: 2025. szeptember 7. 22:43 ::

Trump: "ez a végső figyelmeztetésem, nem lesz több!"

Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán "végső figyelmeztetést" küldött vasárnap a Hamász palesztin szervezetnek, hogy egyezzen bele a közvetítők útján Izraellel folytatott tárgyalásokon előterjesztett, túszok elengedéséről és egy gázai övezeti tűzszünetről szóló megállapodásba.

"Mindenki otthon szeretné látni a túszokat. Mindenki szeretne véget vetni ennek a háborúnak! Az izraeliek elfogadták a feltételeimet. Itt az ideje, hogy a Hamász is elfogadja. Figyelmeztettem a Hamászt az elutasítás következményeire. Ez a végső figyelmeztetésem, nem lesz több! Köszönöm figyelmüket ebben a kérdésben" - írta az amerikai elnök.

(MTI nyomán)