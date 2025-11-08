Háború :: 2025. november 8. 14:12 ::

Házról házra haladva törnek előre csapataik Pokrovszkban az orosz védelmi minisztérium szerint

Az orosz fegyveres erők ismét előre tudtak törni Kelet-Ukrajnában, a Donyeck megyei Pokrovszk és a Harkiv megyei Kupjanszk térségében - közölte szombaton az orosz védelmi minisztérium.

A tárca közlése szerint az orosz csapatok a Donyeck megyei Pokrovszkban és a közeli Mirnohradban házról házra haladva törnek előre, és mindkét települést gyakorlatilag bekerítették.

Az orosz hadsereg a Harkiv megyei Kupjanszk térségében is sikerről számolt be, és azt állította, hogy több ukrán egységet bekerített.

A közlemény szerint az orosz erők elfoglalták a Dnyipropetrovszk megye délkeleti részén található Vovcsét is, amelynek a 2001-es ukrán népszámlálás adatai szerint mindössze 13 lakosa volt.

Roman Buszargin, Szaratov megye kormányzója szombaton közölte a Telegramon, hogy ukrán dróntámadás ért egy lakóépületet a dél-oroszországi városban, és ennek következtében két ember megsebesült. Szaratov az orosz hátország egyik nagy ipari központja, és mintegy 625 kilométerre fekszik az ukrán határtól.

Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán 83 drónt sikerült lelőniük, többségüket az Ukrajnával határos régiók fölött.

(MTI)