Megint Libanonban gyilkolásztak a zsidók

Három ember meghalt, és többen megsebesültek légicsapásokban szombaton Libanonban - közölte az arab ország egészségügy-minisztériuma. Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy szombati támadásaiban meghalt három "terrorista".

Az ANI libanoni hírügynökség először "ellenséges dróntámadásról" számolt be, amelyeknek a célpontja egy testvérpár volt, amely a Sebaa város közelében lévő Hermon-hegy nyugati lejtőjén haladt járművével. A légicsapásban az autó kigyulladt, és a két férfi életét vesztette.

Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy légicsapást hajtottak végre Sebaa térségében, és ebben meghalt "a Hezbollah terrorszervezet irányítása alatt működő Libanoni Ellenállási Brigád terrorszervezet" két tagja. A hadsereg szerint a két ember "a Hezbollah által használt fegyverek csempészésében vett részt, ami az Izrael és Libanon közötti megállapodások súlyos megsértése".

A 2024 novemberében, a Hezbollah libanoni fegyveres mozgalommal folytatott több mint egy éven át tartó ellenségeskedések után megkötött tűzszünet ellenére Izrael továbbra is rendszeres támadásokat hajt végre az Irán-barát szervezet erősségei ellen.

A libanoni egészségügyi minisztérium közölte, hogy az izraeli hadsereg egy másik légicsapással is megölt egy embert, négy társát pedig megsebesítette a dél-libanoni Baraasit térségében.

Egy harmadik izraeli támadás szombat reggel a dél-libanoni Bint Dzsbeil városban egy gépkocsit talált el, heten megsebesültek a tárca szerint.

Izrael az utóbbi napokban fokozta libanoni támadásai intenzitását, arra hivatkozva, hogy meg akarja akadályozni a síita mozgalmat katonai létesítményei helyreállításában.

A Hezbollah rendkívül meggyengült az Izraellel vívott legutóbbi háborúban, és az Egyesült Államok is nyomást gyakorolt a libanoni vezetésre a síita mozgalom lefegyverzése érdekében, amit az elutasít.

