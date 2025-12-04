Több tízezren maradtak áram és fűtés nélkül Ukrajna déli részén az éjszakai orosz támadások miatt - közölte csütörtökön a DTEK ukrán energetikai vállalat.
Az energiaszolgáltató tájékoztatása szerint az éjszakai orosz műveletek nyomán Odessza térségében 51 800, Herszonban - ahol fel kellett függeszteni az ott található hőerőmű működését is - 40 500 háztartás maradt áram nélkül.
Olekszandr Prokugyin, a frontvonal mentén lévő Herszon megye kormányzója a Telegramon azt közölte, hogy a találatok a civil infrastruktúrát érték, amely súlyos károkat szenvedett.
"Terroristák folytatnak háborút a civil lakosság ellen" - szögezte le.
Az ukrán energiaügyi minisztérium emellett arról is beszámolt, hogy további 60 ezer ember maradt áram nélkül a donyecki régióban, azonban részleteket egyelőre nem közölt.
A tél beköszöntével Oroszország fokozta az ukrán energetikai szektor elleni támadásait, amelyek nyomán sokszor egész városok, illetve térségek borulnak sötétbe Ukrajna-szerte.
(MTI)