Háború :: 2025. december 4. 13:56 ::

Több tízezer háztartás maradt áram nélkül az orosz támadások nyomán Ukrajna déli részén

Több tízezren maradtak áram és fűtés nélkül Ukrajna déli részén az éjszakai orosz támadások miatt - közölte csütörtökön a DTEK ukrán energetikai vállalat.

Az energiaszolgáltató tájékoztatása szerint az éjszakai orosz műveletek nyomán Odessza térségében 51 800, Herszonban - ahol fel kellett függeszteni az ott található hőerőmű működését is - 40 500 háztartás maradt áram nélkül.

Olekszandr Prokugyin, a frontvonal mentén lévő Herszon megye kormányzója a Telegramon azt közölte, hogy a találatok a civil infrastruktúrát érték, amely súlyos károkat szenvedett.

"Terroristák folytatnak háborút a civil lakosság ellen" - szögezte le.

Az ukrán energiaügyi minisztérium emellett arról is beszámolt, hogy további 60 ezer ember maradt áram nélkül a donyecki régióban, azonban részleteket egyelőre nem közölt.

A tél beköszöntével Oroszország fokozta az ukrán energetikai szektor elleni támadásait, amelyek nyomán sokszor egész városok, illetve térségek borulnak sötétbe Ukrajna-szerte.

(MTI)