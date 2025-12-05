Háború :: 2025. december 5. 12:44 ::

Ezúttal egy oroszpárti ukrán neonácizta Zelenszkijéket

Az ukrán parlament a neonácizmus és az oroszellenesség útjára lépett, amikor kizárta az orosz nyelvet a Kisebbségek és Nyelvek Európai Chartája által védett nyelvek listájáról - jelentette ki Viktor Medvedcsuk, a Másik Ukrajna mozgalom vezetője, az Ukrajnában betiltott Ellenzéki Platform - Az Életért elnevezésű párt volt vezetője.

Az ukrán állampolgárságától megfosztott és Oroszországnak fogolycsere keretében átadott politikus emlékeztetett arra, hogy 1997-ben Ukrajna ratifikálta az Európa Tanács 1995. február 1-jei keretegyezményét a nemzeti kisebbségek védelméről. Ez a dokumentum - folytatta - arra kötelezi az államokat, hogy megteremtsék a szükséges feltételeket a nemzeti kisebbségekhez tartozók számára anyanyelvük fejlesztésére.

"Így az ukrán parlament, amikor kizárta az orosz nyelvet a Kisebbségek és Nyelvek Európai Chartája által védett nyelvek listájából, a neonácizmus és a fékevesztett, elemi oroszgyűlölet útjára lépett, ami az ukrán konfliktus egyik fontos stratégiai oka" - írta Medvedcsuk a Smotrim.ru médiaplatformon pénteken megjelent cikkében.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az ukrán parlament akkor fogadta el ezt a törvényt, amikor tárgyalások folynak az ukrán konfliktus rendezéséről.

Ukrajna zsidó elnöke, Volodimir "Zelenszkij rezsimje folytatta a példátlan támadást a orosz nyelv és az orosz anyanyelvűek jogai ellen, ezzel is demonstrálva, hogy valójában mennyire »érdekelt« a béke és a nemzeti egyetértés megteremtésében" - írta.

Az ukrán parlament december 3-án fogadta el második és végleges olvasatban azt a törvényt, amely javasolja az orosz nyelv kizárását azoknak a nyelveknek a listájáról, amelyek a Kisebbségek és Nyelvek Európai Chartája szerint védelemre jogosultak az országban.

Korábban Elena Ivanovszkaja, Ukrajna nyelvi ombudsmanja kifejtette: a jogszabály az Európai Charta ratifikációjáról, a nemzeti kisebbségekről és a médiáról szóló törvények rendelkezéseit hozza összhangba a charta "frissített hivatalos fordításával".

Ennek eredményeképpen frissül azoknak a nyelveknek a listája, amelyekre a charta által előírt támogatási és különleges védelmi rendszer vonatkozik. A listáról kikerül az orosz nyelv, továbbá a "zsidó nyelvet" "ivritre" cserélik, de felveszik a listára a "cseh" nyelvet. Ezenkívül eltávolítják róla a moldáv nyelvet, de a román nyelv marad.

(MTI nyomán)