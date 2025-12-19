Háború :: 2025. december 19. 23:01 ::

ENSZ: semmi sem bizonyítja Izrael állításait a Hezbollah fegyverkezéséről

Nincs bizonyíték arra, hogy a Hezbollah libanoni síita fegyveres mozgalom az Izraellel megkötött tűzszüneti megállapodása ellenére újra fegyverkezne Dél-Libanonban - jelentette ki pénteken az ENSZ dél-libanoni békefenntartó missziójának (UNIFIL) vezetője.

Kandice Ardiel azt mondta: "a tűzszüneti megállapodás tavaly novemberi hatályba lépése óta nem látjuk bizonyítékát annak, hogy új fegyverek jutottak volna be a Litani folyótól délre eső területre, és annak sem, hogy az állami hadseregen kívüli fegyveresek akár katonákkal együtt beléptek volna oda, nemhogy újra katonai infrastruktúra kiépítésébe kezdtek volna."

Hozzátette, hogy a békefenntartók naponta járőröznek és jelentik megfigyeléseiket. Az általuk eddig feltárt fegyverraktárak és katonai háttérlétesítmények száma csaknem négyszáz. Ezeket mind jelentették a libanoni hadseregnek, miközben ők is rendszeresen találnak ilyen létesítményeket. "A dél-libanoni helyzet még mindig ingatag, noha a békefenntartók továbbra is azon dolgoznak, hogy megszilárdítsák a tűzszünet életbe lépése óta kialakított viszonylagos stabilitást" - hangsúlyozta.

A Hezbollah és Izrael között tavaly novemberben életbe lépett tűzszüneti megállapodás szerint Izraelnek január 26-ig kellett kivonnia csapatait Dél-Libanonból a UNIFIL felügyelete mellett; a Hezbollahnak pedig a libanoni-izraeli határtól mintegy 30 kilométerre északra található Litani folyóig kellett visszavonnia fegyveres erőit, valamint teljesen fel kell számolnia katonai infrastruktúráját a területen, és oda a libanoni hadseregnek kell bevonulnia.

A tűzszünet életbe lépése óta Izrael több alkalommal is légitámadást hajtott végre a Hezbollah korábbi állásai ellen arra hivatkozva, hogy így akarja megakadályozni a síita fegyveres mozgalmat katonai létesítményeinek helyreállításában.

(MTI)