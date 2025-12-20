Háború :: 2025. december 20. 19:36 ::

Kijev csak akkor hajlandó visszafizetni a hitelt az EU-nak, ha Oroszország jóvátételt fizet Ukrajnának

Ahogy pénteken beszámoltunk róla, az Európai Unió 27 tagállamából 24 – Magyarország, Csehország és Szlovákia kivételével – beleegyezett egy közös, 90 milliárd eurós hitel odaítélésébe Ukrajna számára. Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök az Unian hírügynökség szerint szombaton már arról beszélt: Kijev csak akkor hajlandó visszafizetni a pénzt az EU-nak, ha Oroszország jóvátételt fizet Ukrajnának. Továbbá felszólította az EU-t, hogy használják fel Ukrajna támogatására mind a 210 milliárd eurónyi orosz vagyont.

„90 milliárd eurót kaptunk a 2026-2027-es időszakra. És tudják, hogy számítunk mind a 210 milliárd eurónyi orosz vagyon felhasználására. Ezt a 90 milliárd eurós kamatmentes hitelt Ukrajna csak abban az esetben fogja visszafizetni, ha Oroszország ennek megfelelően jóvátételt fizet Ukrajnának”

– jelentette ki az ukrán elnök a portugál miniszterelnökkel, Luís Montenegróval tartott közös sajtótájékoztatóján, melyet a Mandiner szemlézett.



A zenebohóc Luís Montenegro portugál miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatóján követelőzött - reméljük, komoly, mert még talmudi humornak is gyenge lenne (kép: Danylo Antoniuk / AP)

Nem az orosz elnök dönt az ukrajnai választásokról

Ezt szintén szombaton jelentette ki az önbizalomhiánnyal nem küszködő Zelenszkij újságíróknak arra reagálva, hogy Vlagyimir Putyin pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján közölte : Oroszország kész megfontolni, hogy az ukrajnai választások napján tartózkodjon a mélységi csapásoktól, ha megtartják a voksolást.

"Nem (Vlagyimir) Putyin dönti el, mikor és milyen formában tartják meg a választásokat Ukrajnában" - jelentette ki Zelenszkij. Azt is kizárta, hogy az Oroszország által megszállt területeken választást tartanának.

"Semmilyen ukrajnai választást nem lehet tartani az Oroszország által megszállt területeken"

- hangsúlyozta. Mint mondta, a szavazási folyamatra csak akkor kerülhet sor, ha a biztonságot szavatolják.

Hozzátette, hogy az ukrán külügyminiszter mindazonáltal megkezdte az elsődleges munkálatokat a külföldön élő ukránok szavazásához szükséges infrastruktúrák kiépítésére.

Új, háromoldalú tárgyalási formula jöhet - plusz az európai kismalacok

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok új, háromoldalú tárgyalási formulát javasolt a biztonsági főtanácsadók szintjén az ukrán és orosz tárgyalópartnereknek a Miamiban tartott találkozóján, ahová az orosz és az ukrán küldöttség azért utazott, hogy megtárgyalja az amerikaiakkal az ukrajnai béketervüket.

Washington "új formátumot javasolt, ahogy én tudom, Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével" - mondta az ukrán elnök, hozzátéve, hogy európai képviselők is részt vehetnének ezen.

A szombaton kezdődő floridai fordulón az Egyesült Államok Oroszország képviselőivel tárgyal.

Kijev akkor dönt majd a formátumról, ha kedvezőek lesznek a pénteken kezdődött kétoldalú tárgyalások az amerikaiakkal - mondta Zelenszkij.

(Kuruc.info - Unian - Mandiner - MTI nyomán)

Kapcsolódó: