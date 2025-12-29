Háború, Anyaország :: 2025. december 29. 13:32 ::

Második világháborús békéscsabai emlékkel sürgeti a békét egy olaszországi írónő

Egy, a második világháborúban Közép-Olaszországban elesett német katona zsákjában talált békéscsabai emléket állított szembe az Európai Unió egyes vezetőinek háborúpárti nyilatkozataival Susanna Tamaro olasz (részben zsidó származású, de magát kereszténynek valló) írónő a Corriere della Sera napilapban hétfőn megjelent írásában.



Susanna Tamaro A háború nem videójáték címmel írt teljes oldalas vezércikket a napilap kulturális oldalán. Felidézte, hogy Umbria tartomány egyik településén, ahol az írónő jelenleg él, egy, a földeken holtan talált második világháborús német katona kenyérzsákjában kézzel dedikált fényképre bukkantak.

A fiatal nőt ábrázoló felvétel hátoldalán az "Egy kedves ismeretlen néninek hálás szeretettel" magyar nyelvű felirat olvasható, alatta "Leni" aláírás látható, "Békéscsaba 1942" keltezéssel.

A fényképet és hátoldalát a Corriere közölte.

Susanna Tamaro nem tud többet Leni történetéről, csupán annyit jegyzett meg, hogy Békéscsaba 1944-ben szövetséges bombázást szenvedett el.

"Európai vezetők utóbbi napokban tett, a kontinens védelmét szolgáló tömeges fegyverkezésről szóló, mind nagyobb riadalmat keltő kijelentéseit olvasva (...) eszembe jutott Leni arca" - írta Susanna Tamaro.



Az írónő idézte Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének kijelentését, miszerint "a béke tegnap véget ért, nincs időnk, amit nosztalgiázásra vesztegethetnénk". Tamaro emlékeztetett arra, hogy Ursula von der Leyen nyolcmilliárd euróról beszélt, amit az utóbbi tíz évben Európa védelmére különítettek el.

"Európának olyan nyelven kell beszélnie, amelyet Oroszország megért, az erő nyelvén" - idézte Susanna Tamaro a külpolitikai főbiztos Kaja Kallast,

valamint a német kancellár, Friedrich Merz "látnoki" kijelentését, miszerint "nem vagyunk háborúban, de már nem vagyunk békében".

Végül felidézte a francia vezérkari főnök, Fabien Mandon szavait: "Franciaországnak bele kell törődnie, hogy elveszíti fiait!"

Susanna Tamaro hangsúlyozta, hogy nagyon erősen érintette a "fülsüketítő csend, amely ezeket a nagy mértékben destabilizáló kijelentéseket fogadta". Egyedül XIV. Leó pápa emelte fel szavát a katonai kiadások emelésére vonatkozó ismételt felhívásokkal és a kritikai gondolkodás teljes hiányával szemben - szögezte le az írónő.

Hozzátette: amikor ilyen súlyos szavakkal buzdítanak a fegyverkezésre, mindenekelőtt meg kell érteni, "miről is beszélünk, amikor háborúról van szó".

Azt írta: becslések szerint az első világháborúban tízmillió katona és kétmillió civil halt meg, "mintha egyik pillanatról a másikra a mai Magyarország teljes lakossága eltűnne a föld színéről", a második világháború a mai Olaszország és Ausztria együttes lakosságát "söpörte el láthatatlan cunamiként", a balkáni háború áldozatainak száma a közepes nagyságú Ancona város lakosságával volt egyenlő, az ukrán oldalon eddig Firenze és Arezzo lakossága, orosz részről pedig a Nápoly és környékén élők számával egyenlő áldozat halt meg.

"Áldozatok, pusztítás, sakálok, gyűlöletáradat: ez a konfliktusok valósága, és emlékezni kell rá" - írta Susanna Tamaro.

A szerző Csak a szívedre hallgass című könyvével vált ismertté, amelyet a világ számos nyelvére - köztük magyarra is - lefordítottak.

