2026. január 1. 15:56

Két tucat orosz civilt ölt meg egy ukrán drón Putyin újévi köszöntője alatt, sokan elevenen égtek meg

Legkevesebb 24 ember halálát okozta, hogy ukrán dróncsapás ért egy szállodai kávézót a dél-ukrajnai Herszon megye orosz megszállás alatt lévő részén, egy kistelepülésen - közölték csütörtökön az orosz hatóságok.

A támadásról elsőként Vlagyimir Szaldo, a régió Moszkva által kinevezett kormányzója számolt be. Szavai szerint újév hajnalán az ukrán erők három drónnal támadták a Fekete-tenger partján fekvő Horli falut. A kávézóban, amelyet súlyos találat ért, helybéliek szilvesztereztek.





The attack on a cafe and hotel left 24 people dead, including a child



Doctors are now fighting to save more than 50 injured victims as the scale of the tragedy becomes clear pic.twitter.com/6Rb8wJgzYC Aftermath of a Ukrainian drone strike on New Year’s celebration in Kherson regionThe attack on a cafe and hotel left 24 people dead, including a childDoctors are now fighting to save more than 50 injured victims as the scale of the tragedy becomes clear https://t.co/B8VJ5lXpxK January 1, 2026

Kiemelte, hogy a dróncsapás éppen Vlagyimir Putyin orosz elnök újévi köszöntője alatt történt. Szaldo szerint Kijev szándékosan civileket támadott. Sokan elevenen megégtek a támadás okozta tűzben - tette hozzá.

Az orosz külügyminisztérium utóbb azt közölte, hogy előzetes információi szerint 24 ember halt meg, köztük egy gyerek, és ötvenen szenvedtek sérüléseket, köztük hat kiskorú, akiket kórházban látnak el.

24 people, including a child (on the picture below 😔), were killed in a strike by the terrorist armed forces of Ukraine on a cafe and hotel in the Kherson region, where people were celebrating the New Year, Governor Saldo reported. More than 50 people were injured. pic.twitter.com/4a7PHCiq6j January 1, 2026

"Kétség sem fér ahhoz, hogy a támadást jó előre kitervelték, a drónok szándékosan azokra a területekre céloztak, ahol civilek gyűltek össze az új év ünneplésére" - írta közleményében a tárca. A minisztérium a támadást háborús bűncselekménynek minősítette.





'It's been intensifying lately, first the attack on Putin's residence, now this' 'Nothing to do with the battlefield, this is terrorism' — Sonja van den Ende talks to RT about Kiev's attack on civilians in Kherson'It's been intensifying lately, first the attack on Putin's residence, now this' pic.twitter.com/pZP0F3enrM January 1, 2026

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a Telegramon Ukrajna nyugati támogatóit tette felelőssé a civil áldozatokat követelő támadásért. Magas rangú politikusok, köztük az orosz parlament mindkét házának elnökei is elítélték Kijevet.

(MTI nyomán)