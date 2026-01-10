Háború :: 2026. január 10. 13:17 ::

Medvegyev megmutatta az "európai kormányzó idiótáknak", hogy mi lesz, ha nyugati kontigensek mennek Ukrajnába

Csapást mért az orosz hadsereg az ukrán hadiipart ellátó energetikai létesítményekre, valamint üzemanyagtárolókra - közölte szombaton a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és csaknem 1100 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszer- és anyagi-műszaki raktárt, valamint 22 páncélozott harcjárművet, egy Neptun nagyhatótávolságú irányított rakétát, továbbá 70 repülőgéptípusú drónt.

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke az X-en felvételeket osztott meg az Oresnyik hiperszonikus rakétarendszerrel a nyugat-ukrajnai lvivi régióra mért csapásról.

The ruling European dimwits want a war in Europe after all. It’s been said a thousand times: Russia won’t accept any European or NATO troops in Ukraine, but no, Micron keeps peddling this pathetic bullshit. Well, come on then. This is what you’ll get: pic.twitter.com/6XqMMn2ILP January 10, 2026

"Az európai kormányzó idióták mégiscsak háborút akarnak Európában. Ezerszer elhangzott már, hogy Oroszország nem fogad el semmilyen európai vagy NATO-katonai kontingenst Ukrajnában... Nos, gyertek csak. Akkor ez lesz" - írta Medvegyev a felvételekhez fűzött kommentárjában.

Szombatra virradó éjjel az orosz külügyminisztérium közleményt adott ki, amely szerint a kijevi katari nagykövetség épülete az ukrán légvédelmi rendszer hibájából sérült meg, és valótlannak minősítette az állítást miszerint az orosz erők támadták volna a diplomáciai képviseletet.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szombaton ukrán tüzérségi és dróntámadást. A kurszki régióban lévő Fonov településen egy civil megsebesült.

(MTI)