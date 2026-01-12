Háború :: 2026. január 12. 14:39 ::

Eurostat: emelkedett az unió területén védelmi státusszal élő ukrajnai menekültek száma novemberben

Az előző hónaphoz képest novemberben emelkedett azon ukrajnaiak száma, akik ideiglenes védelmet biztosító menedékes státusszal rendelkeznek az Európai Unió valamely tagországában, az illetékes hatóságok a vizsgált hónapban az októberinél több, mintegy 54 ezer ilyen jogállást biztosítottak ukrajnai menekültek számára - derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat hétfőn közreadott jelentéséből.

A 2022. február 24-én kezdődött háború miatt Ukrajnából elmenekültek továbbra is enyhén növekvő számban regisztráltak ideiglenes védelemre, amelynek révén kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak - közölte a hivatal.

Az Eurostat jelentése szerint november végén 4 327 745 menedékes státusszal rendelkező ukrán állampolgár élt az Európai Unió valamely tagországában. Október végéhez képest az átmeneti védelemben részesült ukrajnaiak száma 30 615-tel, azaz 0,7 százalékkal emelkedett november folyamán.

A vizsgált hónapban a tagországok összesen 53 735 ilyen jogállást biztosítottak ukrajnai menekültek számára, míg ez a szám 74 175 volt októberben. Az uniós statisztikai hivatal szerint a vonatkozó adatok az augusztusi szintre este vissza. Az adatok szeptemberi és az októberi emelkedését azon intézkedés okozta, hogy az ukrán kormány 2025. augusztus végén rendeletet fogadott el, amely a 18 és 22 év közötti férfiaknak jogot biztosít arra, hogy akadálytalanul elhagyják Ukrajnát - emlékeztettek.

Az átmeneti védelmet biztosító legtöbb jogállást ukrajnai menekültek számára ez idáig - a tagállamoktól beérkezett adatok szerint - Németország (1 241 000) biztosította, ami a vonatkozó határozatok 28,7 százalékát teszik ki. Németországot Lengyelország (968 750; 22,4 százalék) és Csehország (392 670; 9,1 százalék) követi.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 26 uniós tagállam közül az ideiglenes védelemben részesülők száma 21 országban nőtt novemberben. A legnagyobb növekedést Németországban (+11 040; +0,9 százalék), Lengyelországban (+3745; +0,4 százalék) és Spanyolországban (+2810; +1,1 százalék) jegyezték fel. A maradék öt tagállam közül a legjelentősebb csökkenést Franciaországban (-870; -1,6 százalék) és Litvániában (-575; -1,1 százalék) mérték.

Az egyes uniós országok lakosságával összehasonlítva november végén Csehországban (36), Lengyelországban (26,6) és Szlovákiában (25,7) volt a legmagasabb az átmeneti védelemben részesültek ezer főre jutó száma, míg uniós szinten az átlag ezer főre vetítve 9,6 volt.

A jelentés szerint Magyarország az ideiglenes védelmi státusz bevezetése óta 42 855 ilyen jogállást biztosított ukrajnai menekültek számára. A vizsgált hónap, november folyamán pedig 425-öt.

(MTI)