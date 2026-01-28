Háború :: 2026. január 28. 16:40 ::

Nehéz helyzetben Zelenszkij: Moszkvába hívták tárgyalni, és nem biztos, hogy Trump örülne a nemleges válasznak

Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója kijelentette, ha Volodimir Zelenszkij készen áll a személyes találkozóra, az orosz fél meghívja őt Moszkvába, és garantálja a biztonságát – számolt be az UNN orosz sajtóinformációkra hivatkozva.



Fotó: Lynsey Addario / The New York Times

A tanácsadó Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Zelenszkij tárgyalásról való készségéről szóló nyilatkozatára reagálva kijelentette, hogy ez a kérdés nem új keletű, és már többször is megvitatásra került.

„Szeretnék néhány szót szólni arról a kijelentéséről, miszerint Zelenszkij kész találkozni az orosz elnökkel. A kérdés nem új számunkra, és többször is megvitatásra került Vlagyimir Putyin elnökünk és Trump amerikai elnök közötti telefonbeszélgetések során. És ezeken a beszélgetéseken Trump azt javasolta, hogy fontoljunk meg egy ilyen lehetőséget. És a mi megközelítésünk, úgy tűnik, meglehetősen logikus, és Putyin többször is érintette ezt a témát az újságírókkal folytatott kommunikáció során” – mondta Usakov.

Emellett a tanácsadó hangsúlyozta, hogy Oroszország nem utasította el, és nem is utasítja el a legmagasabb szintű kapcsolatfelvételt. Egyúttal két kulcsfontosságú feltételt is megnevezett ezek lebonyolítására.

A megközelítés lényege pedig az, hogy soha nem utasítottuk el és nem is utasítjuk el az ilyen jellegű kapcsolatfelvételt. A lényeg az, hogy ezek a kapcsolatfelvételek jól elő legyenek készítve – ez az első. Másodszor, konkrét, pozitív eredmények elérésére kell irányulniuk. És az elnökünk is, többször is újságírókkal beszélve, azt mondta, hogy ha Zelenszkij valóban készen áll egy találkozóra, akkor kérjük, hívjuk meg Moszkvába, és egyúttal biztosítjuk, garantáljuk a biztonságát és a munkavégzéshez szükséges feltételeket – közölte Jurij Usakov.

Zelenszkij korábban többször kijelentette, hogy nem hajlandó Moszkvába utazni (mint ahogy persze azt is, hogy nem hajlandó területet átadni, sőt még a Krímet is visszafoglalják).

(Index nyomán)