2026. február 6. 10:45

Rálőttek egy orosz tábornokra Moszkvában

Ismeretlen fegyveres tüzet nyitott egy orosz tábornokra egy moszkvai lakóházban péntek reggel - közölte a moszkvai ügyészi hivatal.

Vlagyimir Alekszejevre több lövést adott le egy ismeretlen fegyveres, aki a támadás után elmenekült a helyszínről. A tábornokot, aki az orosz katonai hírszerzés helyettes vezetője, kórházba szállították.

Az illetékes hatóságok merényletkísérlet és fegyverkereskedelem címén vizsgálatot indítottak.

Az ukrajnai háború kirobbanása óta Oroszországban több magas rangú katonai tisztségviselő lett merénylet áldozata. Moszkva ezekkel a támadásokkal Kijevet vádolta, egyes esetekben az ukrán katonai hírszerzés el is ismerte felelősségét. Legutóbb Fanyil Szarvarov altábornagyot, az orosz fegyveres erők operatív felkészítésért felelős vezetőjét ölték meg robbantásos merényletben. A tábornok gépkocsija alatt pokolgép robbant Moszkva déli részén.

(MTI)