Mostantól a 60 év felettiek is mehetnek meghalni Zelenszkijért

Volodimir Zelenszkij kedden rendeletet írt alá, amely lehetővé teszi, hogy 60 év feletti férfiak is teljesíthessenek katonai szolgálatot egyéves szerződés alapján.

Az elnök honlapján közzétett dokumentum szerint olyan kiegészítés kerül a katonai szolgálatról szóló törvénybe, miszerint "60 év feletti személyeket a hadiállapot ideje alatt egyéves szerződéssel katonai szolgálatra vehetnek fel".

A háború 2022. februári kitörésekor Ukrajnában általános mozgósítást rendeltek el, amelyet azóta többször is meghosszabbítottak. Eredetileg a 27 és 60 év közötti férfiak voltak azok, akiket behívtak, de 2024 áprilisában a mozgósítási korhatárt 25 évre csökkentették. 2025 februárjában az ukrán védelmi minisztérium bejelentette, hogy szerződéses katonai szolgálatra fogadják a 18 és 24 év közötti férfiakat is, vagyis olyanokat, akik még nem érik el a mozgósítás alsó korhatárát.

A pénzsegély visszafizetését követelik egy hadifogságból élve hazatért katona családjától

Az ukrán állam 15 millió hrivnya (110 millió forint) visszafizetését követeli az orosz hadifogságból februárban hazatért Nazar Daleckij családjától, akit az ukrán parancsnokság csaknem három évvel ezelőtt halottnak nyilvánított, és emiatt a hatóságok a családjának a törvény szerint pénzsegélyt utaltak - közölte kedden Tarasz Podvornij, az ukrán ombudsman Lviv megyei képviselője.

"Jogi szempontból a családnak vissza kell fizetnie azt az összeget, amelyet az állam egyszeri pénzügyi segélyként fizetett ki nekik a katona halála miatt. Ezt a jogi precedenst felül kell vizsgálni. Meg fogják keresni a felelősöket, hogy ki és hogyan hibázott, mert tudjuk, hogy a DNS-vizsgálat rendkívül pontos" - mondta Podvornij, akit a zaxid.net hírportál idézett.

Korábban az orosz biztonsági szervek a TASZSZ orosz hírügynökségnek arról számoltak be, hogy Daleckijt Ukrajnában DNS-vizsgálat alapján halottnak nyilvánították, és még 2023 májusában eltemették. A férfi azonban február 5-én fogolycsere keretében épen és egészségesen hazatérhetett a családjához.

(MTI nyomán)