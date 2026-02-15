Háború, Külföld :: 2026. február 15. 18:01 ::

Fico: Ukrajna késlelteti a Barátság kőolajvezeték újraindítását, hogy nyomást gyakoroljon Magyarországra

A kijevi vezetés késlelteti a területén keresztül közép-európai országokat orosz olajjal ellátó Barátság vezeték újraindítását, hogy ezzel nyomást gyakoroljon Magyarországra annak érdekében, hogy Budapest adja fel Ukrajna jövőbeli uniós csatlakozásával kapcsolatos elutasító álláspontját - közölte vasárnap Robert Fico szlovák miniszterelnök, miután Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel egyeztetett Pozsonyban.

Az ukrán külügyminisztérium csütörtökön arról számolt be, hogy a Barátság-vezetéken orosz támadás miatt január 27. óta felfüggesztették az olajszállítást.

"Olyan értesüléseink vannak, hogy a vezetéket már megjavíthatták" - mondta Fico.

"Az olajjal kapcsolatos helyzetet Magyarország ellen irányuló politikai zsarolásnak tekintem Magyarországnak Ukrajna EU-tagságával kapcsolatos kompromisszumot nem tűrő álláspontja miatt" - hangsúlyozta a szlovák kormányfő.

Fico szerint ez a nyomásgyakorlás úgy néz ki, hogy "amennyiben Magyarország beleegyezik az uniós tagságba, úgy talán ismét érkezhet olaj".

Az ukrán külügyminisztérium egyelőre nem reagált megkeresésekre az ügyben.

A szlovák miniszterelnök arról is szót ejtett, hogy Pozsony abban az esetben járulna hozzá Ukrajna európai integrációjához, ha Kijev minden szükséges előfeltételt teljesít. Kiemelte egyben, hogy a tagjelölt Szerbia, Albánia és Montenegró sokkal jobban felkészült a csatlakozásra, mint Ukrajna.

Fico mindemellett elmondta, hogy nem tudja biztosan, ki a felelős a vezeték megrongálásáért. "Annyi hazugság volt mindkét féltől, hogy nem tudom biztosra megmondani, ki bombázta, vagy semmisítette meg az olajinfrastruktúra egy részét" - tette hozzá.

(MTI)