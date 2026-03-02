Háború :: 2026. március 2. 17:12 ::

A libanoni kormány megtiltotta a Hezbollah önálló katonai akcióit

A libanoni kormány hétfőn megtiltotta a Hezbollah libanoni síita fegyveres szervezet állami engedély nélküli katonai műveleteit - jelentette be Navaf Szalám miniszterelnök azt követően, hogy a szervezet drón- és rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető halála miatti megtorlásként.

Navaf Szalám a kabinetülést követően kijelentette: a háborúról és a békéről szóló döntés joga kizárólag a libanoni államot illeti meg, az ország területéről állami engedély nélkül indított katonai akciók nem jogszerűek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a Hezbollah minden önálló katonai és biztonsági tevékenységét állami ellenőrzés alá kell vonni, a fegyvereit pedig át kell adnia az államnak.

Az Irán támogatását élvező Hezbollah az Izrael elleni drón- és rakétatámadást Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető halála miatti megtorlásnak nevezte. Izrael válaszul kiterjedt légicsapásokat hajtott végre a Hezbollah ellenőrzése alatt álló bejrúti déli elővárosokban és Libanon más térségeiben. A libanoni egészségügyi minisztérium adatai szerint a csapásokban 31 ember vesztette életét.

Az Egyesült Államok és Izrael szombaton mért légicsapásokat Iránra, amelyre Teherán és regionális szövetségesei - köztük a Hezbollah - válaszlépésekkel reagáltak. Izrael a Hezbollahot tette felelőssé az eszkalációért, és közölte, hogy a szervezet vezetője, Náim Kászem "kiiktatásra kijelölt célpont".

(MTI)