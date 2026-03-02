Háború :: 2026. március 2. 19:49 ::

Kormányszóvivő: nem Ciprus volt a dróntámadás célpontja, hanem a brit légibázis

Konsztantinosz Letimbiotisz ciprusi kormányszóvivő kijelentette hétfőn, hogy nem maga a szigetország, hanem a brit légierő ottani bázisa volt az iráni gyártmányú drónok éjjeli támadásának célpontja.

Az akrotíri brit légitámaszpontot nem sokkal azt követően találták el drónok, hogy London engedélyt adott Washingtonnak, hogy használja a katonai bázisait az Irán elleni légicsapásokhoz. Vasárnapról hétfőre virradó éjjel, nem sokkal éjfél után a kifutópályát érte a találat, személyi sérülés nem történt, és az anyagi kár sem jelentős - közölték a brit és a ciprusi hatóságok.

A ciprusi kormányszóvivő szerint hétfőn két másik brit létesítmény felé tartó drónt fogtak el, ami után a Földközi-tengeren lévő sziget déli részét kiürítették. A páfoszi légikikötőt is kiürítették, miközben mintegy hatvan járatot töröltek Páfoszon és Larnakában.

Európai uniós ország területét először érte légicsapás, amióta az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, Irán pedig a térségben lévő nyugati érdekeltségeket vette célba.

Ciprus bejelentette: garanciákat fog kérni arra vonatkozóan, hogy a területén található brit támaszpontot csak humanitárius célokra használják fel.

Az akrotíri bázison, amely Ciprus 1960-ban elnyert függetlensége óta továbbra is tengeren túli brit területnek számít - és ez a legnagyobb Nagy-Britannián kívüli angol támaszpont -, mintegy 3500 ember dolgozik.

(MTI)