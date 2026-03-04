Háború :: 2026. március 4. 08:51 ::

Izrael iráni belbiztonsági parancsnokságokra mért csapásokat

Az izraeli hadsereg (IDF) légiereje Teheránban több tucat, a Baszídzs milíciához és az iráni rezsim belbiztonsági szerveihez tartozó parancsnokságot támadott - jelentette a hadsereg.

Ezek a szervek a rezsim stabilitásának és ellenőrzésének fenntartását szolgálták. Emellett a szárazföldi erők ellátási és logisztikai rendszereit, rakétaindítókat és légvédelmi rendszereket is támadtak az izraeli erők.

A Baszidzs milícia az Iráni Iszlám Köztársaság vallási alapú önkéntesekből álló félkatonai szervezete, amely a rendfenntartásban és vészhelyzetek kezelésében is szerepet játszik. Az iráni rezsim egyik jelentős elnyomó eszköze, és az ország minden tartományában jelen van.

Az IDF arab nyelvű szóvivője eközben további tizenhat település kiürítésére szólított fel Dél-Libanonban. "Aki a Hezbollah emberei, létesítményei vagy fegyverei közelében tartózkodik, veszélyezteti az életét. Védjék meg magukat és szeretteiket az azonnali távozással, és egyelőre ne térjenek vissza a falvakba!" - figyelmeztetett. Az izraeli légierő csapást mért Bejrút Dahíja negyedére és Baalbek városára a Bekaa-völgyben, a Hezbollah fellegváraira.

Éjszaka folytatódtak az Izrael elleni iráni rakétatámadások is. Kedd este az ország középső régióját érték csapások, és éjfélkor Haifa és Eilat felé is indítottak lövedékeket. Hajnalban Beér-Séva irányába is indításokat észleltek, reggel pedig milliók ébredtek légiriadóra Jeruzsálemben és az ország középső vidékein. A rakétákat elfogták.

Éjszaka a Hezbollah a Galilea és a Golán-fennsík térségében fekvő településeket lőtte. Becsapódás történt Észak-Izraelben Hacor HaGlilit településen, ahol megrongálódtak épületek, de sérültekről nem érkezett jelentés.

(MTI nyomán)