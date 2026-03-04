Az Irán ellen szombaton indult amerikai-izraeli légicsapások első két napjában mintegy 100 ezer ember menekült el Teheránból - közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) Genfben szerdán.
"A legfrissebb értesülések azonban nem utalnak a határon átnyúló mozgások megnövekedésére" - ismertette az UNHCR.
Az iráni hatóságok SMS-üzenetben már szombaton felszólították Teherán lakosait a főváros elhagyására.
Teheráni közlések szerint a bombázásoknak számos civil is áldozatul esett az országban.
