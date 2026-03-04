Háború :: 2026. március 4. 22:28 ::

UNHCR: mintegy 100 ezer ember menekült már el Teheránból

Az Irán ellen szombaton indult amerikai-izraeli légicsapások első két napjában mintegy 100 ezer ember menekült el Teheránból - közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) Genfben szerdán.

"A legfrissebb értesülések azonban nem utalnak a határon átnyúló mozgások megnövekedésére" - ismertette az UNHCR.

Az iráni hatóságok SMS-üzenetben már szombaton felszólították Teherán lakosait a főváros elhagyására.

Teheráni közlések szerint a bombázásoknak számos civil is áldozatul esett az országban.

(MTI)